Sergio García revient sur la voie de la victoire sur le PGA Tour

Nouvelles connexes

L’Espagnol Sergio Garcia Il a ressenti à nouveau l’excitation et le bonheur de remporter un nouveau titre dans sa brillante carrière professionnelle, mais cette fois avec une valeur toute particulière après s’être proclamé champion du tournoi ce dimanche. Championnat Sanderson Farms après avoir fait un birdie sur le dernier trou du parcours.

« La fin parfaite d’une semaine incroyable », a déclaré Garcia après avoir délivré une carte de 67 coups (-5) et ajouté 269 coups (-19), un devant l’Américain. Peter Malnati qui a réalisé 270 coups sûrs (-18), ce qui était deuxième.

Il s’est terminé un peu plus d’un an de sécheresse du titre pour Garcia, une attente qui est devenue encore plus longue dans une année difficile après qu’il n’a pas réussi à atteindre les séries éliminatoires de la Coupe FedEx et a quitté le top 50 mondial pour la première fois depuis 2011.

Un dernier putt les yeux fermés … le putt gagnant. @TheSergioGarcia est à nouveau gagnant sur le PGA TOUR! Un birdie dramatique au 72e trou lui donne la victoire @Sanderson_Champ. pic.twitter.com/B58zvPs3Pj – PGA TOUR (@PGATOUR) 4 octobre 2020

Mais García a toujours été inspiré depuis son arrivée à la Country Club de Jackson (Mississippi) et l’a certifié. Garcia a frappé un bâton 5 qui vient de dégager un bunker et un putt avec lequel il a fait un aigle à plus d’un mètre à l’intérieur du green pour égaliser la tête, et a remporté le championnat Sanderson Farms avec un fer 8 et a percé la balle à quelques centimètres du dernier trou pour le birdie d’or.

« Je me suis surpassé au 18e trou et j’ai fait ce que j’ai fait toute la semaine. Je me suis fait confiance », a déclaré Garcia, qui a remporté un prix en argent de 1 188 000 $. « J’ai visé le côté droit du fairway et j’ai juste fait un tir décisif – vraiment, très bon drive – et cela m’a donné la possibilité d’avoir un fer 8 sur le green au lieu d’un 6 ou quelque chose comme ça. »

La victoire était la première de Garcia dans le Tour de la PGA depuis sa victoire au Masters en 2017 avec un rallye à neuf arrière mis en évidence par un fer 8 qui a rebondi sur la broche à 15 et a préparé l’aigle. Il a finalement battu le Britannique Justin Rose dans un bris d’égalité. « Cette fois, c’était un fer 8 à 18 ans, et presque les mêmes circonstances se sont produites, mais comme tout s’est terminé, c’était un rêve devenu réalité », a déclaré Garcia, qui a connu une année très difficile.

Garcia n’a atteint un top 10 que depuis la reprise du golf en juin en raison de la pandémie COVID-19, et il a raté la coupe dans trois de ses quatre tournois avant le championnat Sanderson Farms.

L’émotion

Le golfeur espagnol a également appris que le frère de son père, Ángel, était décédé il y a une semaine du coronavirus. Son père a perdu un autre frère, Paco, à cause du virus au début de la pandémie. García a été ému et sa voix a été coupée quand il a parlé de la mort de ses oncles. «Cela a été difficile pour mon père», a reconnu Garcia. « Ce triomphe est pour eux. »

Garcia, avec sa victoire, a remporté au moins une fois dans le monde au cours de chacune de ses 10 dernières années, une séquence qu’il partage avec Rose. En outre, Garcia a remporté pour la onzième fois sur le PGA Tour et la trente-sixième dans toutes les compétitions auxquelles il a participé. Le golfeur espagnol occupe désormais la 38e place du classement mondial.

[Más información: Las imágenes del mundo del deporte: el Barça pincha ante el Sevilla]