Sergio García, sans excuses avant le battement de la Ryder Cup

L’Espagnol Sergio Garcia, l’un des meilleurs joueurs de l’équipe européenne, n’a pas mis les draps chauds aux coups subis contre États Unis dans le récent Coupe Ryder de Détroit de sifflement (19-9).

“Ils nous ont battus, c’est aussi simple que ça”, a déclaré Garcia au Jackson Country Club, où il défendra son titre au Championnat des fermes Sanderson.

“Ils ont mieux joué que nous et nous avons donné tout ce que nous avions, donc nous ne pouvons pas demander plus. Évidemment, nous aurions aimé faire un peu mieux et, probablement, être meilleurs dans ces moments clés où ils étaient bons et nous étions un peu mieux. pas à leur place. Ils en ont profité, mais à part ça, d’accord, il y avait aussi des choses positives », a déclaré Garcia, 41 ans.

Les Castellón formaient le meilleur couple européen avec les Basques Jon Rahm, de loin le meilleur de l’équipe dirigée par Padraig Harrington. “Nous le savions tous et je savais à quel point c’était bon. Vous n’arrivez pas au numéro 1 mondial et vous faites tout ce qu’il a fait par hasard ou par hasard”, a déclaré Sergio, le golfeur qui a gagné. le plus de points dans l’histoire de la Ryder Cup (28,5).

“C’était agréable de faire à nouveau partie de l’équipe, d’être le coéquipier de Jon et de très bien combiner avec nous deux. J’ai passé un bon moment avec lui, il a passé un bon moment avec moi, nous avons formé une bonne équipe et j’espère que nous pourrons faire ça recommence. bientôt », a déclaré Garcia, faisant déjà un clin d’œil au Ryder de 2023 en Rome.