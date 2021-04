Sergio García, un coup du leader en Floride

26/02/2021

À 09:25 CET

.

L’Américain Webb Simpson et l’Anglais Matthews Fitzpatrick ont ​​partagé la direction provisoire du tournoi jeudi Championnat WGC-Workday, issu du PGA Tour, en terminant le premier tour avec une carte signée de 66 coups (-6).

Simpson a été dominant et confiant tout au long du parcours du Concession Golf Club à Bradenton, en Floride, où la saison du PGA Tour est arrivée après avoir terminé la première phase en Californie et en Arizona, faisant sept birdies et ne commettant qu’un seul bogey, il l’a fait sur la normale 4. du trou cinq quand son putting du green n’était pas bon.

Alors que Fitzpatrick, qui connaît un excellent début de saison, a été parfait, enregistrant six birdies, dont son dernier au 18e trou.

L’Espagnol Sergio García avec les Américains Brooks Koepa, Billy Horschel et Kevin Kisner ont partagé la troisième place avec un autre succès sur leurs courses respectives en distribuant des cartes signées de 67 (-5).

Garcia a eu l’opportunité d’avoir partagé la première place s’il n’avait pas bogeyé sur la normale 4 du dernier trou du parcours en ne frappant pas le putt.

Le joueur espagnol terminé la tournée avec huit birdies, celui qui a réalisé le plus sur la journée, mais ses trois bogeys lui ont coûté de ne pas profiter de la tête.

Alors que son compatriote, Jon Rahm, deuxième du classement mondial, a eu l’opportunité d’avoir terminé leader après avoir réussi un birdie au 17e trou, mais dans le dernier a commis un bogey qui l’a laissé avec 68 coups sûrs (-4) et a partagé la septième place avec cinq autres joueurs.

Le Colombien Sebastián Muñoz et le Chilien Joaquín Niemann ont également réalisé une bonne performance en délivrant les deux cartons signés de 69 coups (-3) qui les maintiennent dans une excellente position pour être dans la compétition du week-end.

Muñoz a terminé la tournée avec cinq birdies et deux bogeys, qui a fait les trous consécutifs 4 et 6, tandis que Nieman a eu une brillante première mi-temps avec cinq birdies, mais dans la seconde, il a commis trois bogeys et a ajouté un autre birdie, sur la normale 4 du 12e trou.

C’était pire pour les Mexicains Abraham Ancer qui délivraient une carte signée de 71 (-1) et Carlos Ortiz (73, +1), tandis que l’Espagnol Rafael Cabrera continuait son niveau de jeu sans mieux depuis le début de la nouvelle saison et a terminé la journée avec un record de 74 hits (+2).