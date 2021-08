Sergio Garrote et García Marquina, or et bronze au contre-la-montre cycliste

31/08/2021 à 05:12 CEST

. / Tokyo

Le cycliste barcelonais Sergio Garrot et l’homme de Cadix Luis García Marquina ils ont obtenu les médailles de or et bronze dans le contre-la-montre, respectivement dans les catégories H2 et H3 de handbike des Jeux Paralympiques de Tokyo.

Garrote, à ses débuts aux Jeux Paralympiques, a remporté le contre-la-montre de 16 kilomètres classe H2, disputée sur le circuit international de Fuji, avec un temps de 31 : 23.53, devant l’italien Luca Mazzone (31 : 23.79), quintuple champion du monde, qui a remporté l’argent, et le français Florian Jouanny (32 : 41.62), qui a été bronze. “Pas dans mes meilleurs rêves, je pouvais imaginer arriver ici. Quand j’ai vu le circuit, une partie du terrain m’a déplacé que je n’aime pas. Je suis un grimpeur et j’aime l’effort de grimper, mais je suis venu pour riposter C’était le point culminant, la fin d’un Dans un contre-la-montre les grands montent au sommet et je le dédie à ma femme, ma fille et ma famille, qui m’ont beaucoup supporté », a avoué Garrote, à la fin de l’épreuve. Garrote utilise un fauteuil roulant depuis qu’il est tombé d’un échafaudage de chantier de construction en 2001, causant une blessure à la colonne vertébrale. Il fait du vélo avec un « handbike » depuis 2015.

Dans la catégorie H3, un autre Espagnol, Luis Miguel García Marquina, de Cadix, a remporté le bronze au contre-la-montre de 24 kilomètres. Il a arrêté le chrono à 43 : 48.68, 9 :51 derrière le vainqueur, l’Autrichien Walter Ablinger, vice-champion de Rio 2016 dans cette épreuve. L’argent est allé à l’Allemand Vico Merklein. “J’ai rencontré un ami à l’hôpital de Tolède qui m’a appris à valoriser l’effort. Cet hôpital a forgé ce que je suis aujourd’hui. L’Espagne est une grande équipe de kinésithérapeutes, de médecins et d’entraîneurs. Je suis épuisé par un voyage qui ne me favorise pas du tout mais il y a beaucoup de travail derrière tout cela “, a déclaré le cycliste né à Jerez, qui vit à Tarancón depuis l’âge de cinq ans. García Marquina a subi un accident alors qu’il pratiquait le motocross en août 2003, à l’âge de 23 ans, ce qui l’a rendu paraplégique.