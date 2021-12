Sergio Gómez, ancien effectif du Barça au programme de Marseille

12/07/2021 à 17:05 CET

Les Olympique de Marseille C’était l’une des équipes les plus actives du dernier marché de l’été. Les Français ont totalisé douze joueurs, mais malgré tout, ils ne sont pas satisfaits de leur effectif. Son entraîneur, Jorge Sampaoli Il s’est déjà plaint du manque d’arrières latéraux dans son effectif : « Nous n’avons pas d’autres arrières latéraux naturels. Nous avons besoin de plus d’arrières latéraux défensifs, nous manquons de côtés naturels dans ces deux positions.

Sergio Gómez, celui choisi par Marseille

A Marseille, ils scrutent déjà le marché européen à la recherche de dérivations et Sergio Gomez, ancienne équipe de jeunes de Barça et joueur actuel de la Anderlecht Belge, est l’une des priorités du prochain marché d’hiver. Le jeune latéral espagnol réalise une très bonne saison dans le championnat belge, où il compte déjà cinq buts et six passes décisives, de très bons chiffres pour celui qui a été l’un des joyaux de La Masía.

En Belgique on ne compte pas se passer du footballeur

A Anderlecht, ils sont ravis de la performance de leur joueur et ils n’ont pas la moindre intention d’y empiéter. Gómez met fin au contrat en 2025 et en cas d’accord sur une vente, les Belges attendraient le marché d’été, où il pourrait y avoir des équipes plus intéressées qui augmentent le prix. Ainsi, si les Français veulent prendre le relais du côté espagnol, ils devront faire une mise de fonds importante.

Les Marseillais sont en troisième position du Ligue 1, avec 29 points à seulement 2 de Rennes, deuxième du championnat de France. Mais, malgré les bonnes performances de l’équipe marseillaise, les dirigeants du club et leur entraîneur pensent qu’ils ont encore besoin de renforcer leurs effectifs, en particulier dans les positions d’ailier.