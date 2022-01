Sergio González, nouvel entraîneur de Cadix

01/11/2022

Sergio González Il sera le nouvel entraîneur de Cadix comme le club andalou l’a officialisé cet après-midi. Quelques heures après le limogeage d’Álvaro Cervera, l’entité a présenté le coach catalan comme un nouveau locataire sur le banc.

L’entraîneur catalan a signé jusqu’à la fin de la saison avec un renouvellement sous réserve d’objectifs. Ce mercredi, il sera présenté à 13h30 dans la salle de presse du nouveau Mirandilla.

Outre l’arrivée de Sergio, le club a fait état des autres évolutions du staff technique. Diego Ribera sera le deuxième entraîneur, Sergio Dorado occupera le poste de préparateur physique et Carlos Sanchez sera un analyste technique.

Sergio vient au club pour remplacer Cervera dans le but de changer les dynamiques négatives et de sortir l’équipe des lieux de relégation dans lesquels elle se trouve. Les Cadix sont à l’avant-dernière position du classement avec 14 points ajoutés en vingt matchs, quatre des positions restantes.

Celui de l’Hospitalet, était mardi après-midi dans la ville sportive d’El Rosal et a eu l’occasion de rencontrer les joueurs de l’équipe de Cadix, avant même que sa signature ne soit officiellement notifiée. Il a également mené sa première session à la tête de l’équipe.

González, 45 ans, était sans équipe après avoir quitté Valladolid à la fin de la saison dernière, au cours de laquelle il n’a pas pu éviter la relégation de l’équipe castillane à LaLiga SamartBank.

Le premier match du nouvel entraîneur de Cadix aura lieu samedi prochain contre le Real Sporting de Gijón, au stade El Molinón-Quini en huitièmes de finale de la Copa del Rey, et ses débuts en Liga Santander auront lieu le mardi 18 janvier suivant. , à domicile contre l’Espanyol : précisément le club où il a débuté sa carrière sur le banc dans sa carrière et dont il a dirigé l’équipe première lors de la saison 2014-15 et une partie de la suivante.

Lors de la campagne 2017-18, il a signé pour Valladolid dans la dernière ligne droite du championnat, réussissant à le promouvoir en première division. Dans la catégorie la plus élevée, il a entraîné les pucelanos pour les trois saisons suivantes, atteignant l’objectif du salut dans les deux premières, un défi similaire à celui maintenant demandé par Cadix.