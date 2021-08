Sergio Ibáñez, un argent baigné de larmes

27/08/2021 à 13:12 CEST

Le truc de Sergio Ibáñez est quelque chose qui va au-delà de la réalisation d’un rêve. Arriver à vos premiers Jeux Paralympiques à 22 ans et remporter la médaille d’argent, c’est retirer son chapeau, bien que comme c’était le combat, les Aragonais mettront du temps à pouvoir l’évaluer à sa juste mesure.

Ibáñez, avec une déficience visuelle de 79%, s’est imposé comme l’un des meilleurs judokas de la scène nationale tant au niveau du judo adapté qu’au niveau absolu, où il a été proclamé finaliste en Espagne. Au spectaculaire Nippon Budokan, Il s’est offert une journée sensationnelle qui l’a mené jusqu’au dernier combat dans la catégorie des -66 kg. où l’Usbeko Uchkun Kuranbaev a été mesuré.

Décision controversée

Ce fut un combat très tactique, même, compliqué, tendu et dans lequel Sergio a fini par perdre après une décision controversée, si controversée que même l’Ouzbek lui-même n’a pas célébré le triomphe d’entrée en pensant que le Waza-ari l’avait donné aux Espagnols. Mais ça c’est pas passé comme ça. Sergio et son coach n’ont rien compris et ont demandé un avis, Mais rien ne fit changer d’avis l’arbitre et la médaille d’or avait déjà sa destination, le cou de Kuranbaev.

Sergio était coulé, c’était un bain de larmes. Ils avaient « volé » le succès absolu qu’il avait à sa portée et il s’est échappé au dernier moment dans un point d’or controversé. Dommage, mais avec le temps, cet argent prendra sûrement de la valeur comme un trésor. Il est très jeune et a un long chemin à parcourir. Paris 2024 sera son prochain objectif où son excellent travail lui donnera sûrement à nouveau un prix.

Le handicap de Sergio est visuel, puisqu’il est né avec une déficience visuelle de 79%, mais il peut mener une vie normale et ne dépend de personne dans sa vie de tous les jours. “Le seul problème c’est la lumière, plus c’est gradateur c’est plus je me sens à l’aise & rdquor ;, assure ce garçon qu’il ne filtre pas bien un type de rayon gamma.

Du judo pour handicapés à l’absolu

À l’âge de 8 ans, il a commencé le judo et depuis, le tatami est devenu sa deuxième maison. D’abord dans l’ONCE, où il a concouru avec d’autres garçons handicapés, mais il s’est vite rendu compte qu’il pouvait aussi rivaliser avec l’absolu et Il s’est inscrit au Judo Club Saragosse où il est un de plus et il s’entraîne sans problème avec des judokas conventionnels.

La différence entre le judo conventionnel et le judo adapté, c’est qu’aux paralympiques, les combats commencent tenus, pour le reste c’est tout de même.

L’orange est votre meilleur allié

Pour pouvoir « vivre » plus confortablement, il porte des lunettes spéciales qui remplissent la fonction de cônes et réduisent l’exposition à la lumière. « J’ai un modèle pour l’intérieur, avec un filtre orange car c’est la couleur qui simule le mieux la fonction des cônes, et un autre pour l’extérieur, semblable aux lunettes de soleil. En compétition j’utilise des verres qui sont aussi orange& rdquor;, explique. “J’ai rêvé d’atteindre cette finale, je l’ai atteint et je suis super content”, a déclaré le judoka plus calme après avoir longtemps pleuré pour assimiler ce qui s’était passé et après avoir vécu son premier podium aux Jeux paralympiques.

Avec l’argent accroché à son cou, il a expliqué la controverse finale : “Il dominait le combat, l’Ouzbek avait deux shidos contre et était à un point d’être disqualifié, Je pense qu’il y a eu une action avant le début du golden score dans laquelle j’ai marqué qui n’a pas été revue et la seconde en plus froide s’il fallait l’étudier et la revoir en vidéo car il y a toujours des doutes et rien à suivre “.

Il a insisté pour que “Je suis très heureux mais venant de perdre une finale paralympique, vous êtes un peu déçu”, Ibáñez a expliqué qui est passé de moins en plus à Tokyo.

Sergio combine également le sport avec les études. Il étudie actuellement le diplôme supérieur en sport à l’école Santo Domingo de Silos à Saragosse.