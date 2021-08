Sergio Ibáñez, un premier argent

Pour un judoka, marcher sur le Nippon Budokan est un rituel magique. Le silence qui entoure son environnement, sa solennité, contraste avec les cris sur les tatamis. Pour un jeune de 22 ans, débutant aux Jeux Paralympiques, accrocher une médaille d’argent est un rêve devenu réalité. Sergio Ibáñez est tombé dans une finale très serrée contre l’Ouzbek Uchkun Kuranbaev, numéro quatre mondial, et ajoute une autre médaille pour l’Espagne. “El Fideo”, comme il est surnommé pour sa taille et sa maigreur, est tombé lors de la finale qui s’est tenue au sanctuaire d’arts martiaux de Tokyo. Il n’y a jamais pensé alors qu’il n’avait que huit ans lorsqu’il s’est lancé dans cette discipline, à laquelle il est arrivé grâce à une lettre de l’ONCE, car l’Aragonais Il a un handicap visuel de 79% qui affecte le nerf optique et provoque une photophobie.

C’est le premier rival qu’il a dû affronter. Il était timide, avait du mal à établir des relations avec les autres enfants et s’intégrait également dans un sportIl s’est essayé au foot, à la natation… Et il a trouvé sa place dans la tapisserie. Là, ça a grandi. Au point de faire tomber les barrières. Il a battu des rivaux sans handicap dans le Championnat d’Espagne absolu en 2018 (argent) et 2020 (bronze). Cette saison, il a rejoint la RCA à Madrid et s’entraîne sous les ordres de Raúl Clemente, Javier Delgado et de l’entraîneur Alfonso de Diego.

Cette médaille a été construite à différents niveaux. Le premier d’entre eux a été cimenté vers 10h30, heure locale, lorsque le judoka a été mesuré contre le Portoricain Luis Jabdiel Pérez dans la catégorie -66Kg et l’a remporté pour ‘ippon’. Sa tâche suivante n’était en aucun cas facile. Pour quelque chose qu’il avait devant le numéro deux mondial, l’Azerbaïdjanais Namig abasli. Il a subi deux réprimandes, mais a réussi à atteindre le « score d’or ». Il a dû risquer de faire plier les Espagnols, qui ont finalement gagné par ‘waza ari’.

Sa victoire contre le Géorgien Giorgi GamjashviliEn seulement 43 secondes, par ‘ippon’, il l’a emmené directement en finale. Là, il s’est battu jusqu’à ce qu’il soit à bout de souffle et l’or s’est échappé dans un autre «score d’or» très discuté. L’arbitre a approuvé un rival ‘waza ari’, avec lequel l’équipe espagnole n’était pas d’accord et n’a finalement pas été examiné. “Je pense qu’il dominait le combat. Il a eu deux « shidos » (avertissements) et était sur le point d’être disqualifié. Il y a une action avant le début du “gold score” qui Je me suis marqué et j’ai perdu du temps à réviser. La seconde où je dois le voir plus froid, il y a plus de doutes “a-t-il commenté. Malgré cette polémique, Sergio détient déjà la médaille dont il rêvait depuis cinq ans et remet le judo espagnol au sommet, depuis ses derniers métaux dataient d’Atenas 2004, avec l’argent de David García del Valle et le bronze de Raúl Fernández.

L’entrée du Budokan accueille de nouveaux “disciples” avec une statue de Jigoro Kano, l’inventeur du judo, accompagnés des tables Budo, sorte de commandements communs à tous les arts martiaux. Préceptes obligatoires. ils rejoignent la Lettre Budo, qui offre quelques conseils sur la façon de concilier victoire et défaite avec esprit sportif et humilité. Sergio est un exemple dans les deux cas.