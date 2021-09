Sergio Llull punit le grand “black-out” offensif du Barça

12/09/2021 à 21:31 CEST

Le Barça est tombé ce dimanche face à un infatigable Real Madrid qui a su réagir alors qu’il semblait avoir perdu la Supercoupe Endesa au troisième quart (63-44)

FC BARCELONE, 83

(24 + 22 + 25 + 12): Nick Calathes (11), Cory Higgins (16), Nigel Hayes (5), Nikola Mirotic (12), Pierre Oriola (11) -cinq de départ-, Nicolás Laprovittola, Kyle Kuric ( 8), Rolands Smits (4), Brandon Davies (13), Àlex Abrines (3), Sergi Martínez et Rokas Jokubaitis.

REAL MADRID, 88

(22 + 18 + 22 + 26) : Thomas Heurtel (7), Adam Hanga (3), Jeffery Taylor (4), Guerschon Yabusele (7), Vincent Poirier (16) -cinq partants-, Carlos Alocen (11), Nigel Williams-Goss (9), Tristan Vukcevic (3), Walter Tavares, Sergio Llull (24), Fabien Causeur (4) et Samba Thiago Ndiaye.

ARBITRES

Emilio Pérez Pizarro, Carlos Peruga et Luis Miguel Castillo. Fabien Causeur (18:33) et Adam Hanga (22:23), du Real Madrid, ont écopé d’une faute technique.

INCIDENTS

Finale de la Supercoupe de basket-ball masculin Endesa jouée devant quelque 2500 spectateurs au pavillon Santiago Martín (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife).

Championne des trois éditions précédentes, la boîte blanche cherchait sa huitième Super Coupe et la sixième contre une équipe du Barça qui aspirait à briser une sécheresse de six ans et, accessoirement, rattraper son grand rival dans la liste des gagnants avec sept treuils.

En ce qui concerne les pertes, le Turc Sertaç Sanli a laissé la « peinture » de Barcelone orpheline pour le quatrième match consécutif, tandis que les pertes madrilènes d’Alberto Abalde et celles de longue date d’Anthony Randolph et Trey Thompkins ont été rejointes en demi-finale par un Rudy Fernández qui connaîtra ce lundi l’étendue définitive de sa blessure au genou.

La mise en scène du Barça était sensationnelle. D’un jeu rapide, il a démantelé la défense rivale et a marqué quatre 3 sans échec avec Oriola (deux), Hayes et Calathes comme acteurs pour prendre cinq points de location en trois minutes (14-9).

Cette dynamique l’a brisée l’entrée d’un Carlos Alocen qu’il n’a pas joué une seule minute en demi-finale et qu’il a marqué deux triples d’affilée pour forcer Jasikevicius à arrêter le match à la septième minute à 20-18.

Pablo Laso en a eu avec les arbitres… comme toujours

Les Blaugrana avaient marqué 16 points dans les quatre premières minutes et seulement quatre dans les secondes. Coïncidence ou pas l’amélioration défensive blanche sans Heurtel ? Le fait est que nul (22-22) avec un triple Tristan Vukcevic, cette promesse qui ne cesse de croître dans tous les sens et qu’il a massacré le Barça lors du dernier match de phase régulière de la Ligue Endesa aux Palau. A la pause, 24-22.

Dans la deuxième salle, « histrión Laso » est apparu, bien que cette fois avec une certaine raison. Les arbitres, qui avaient sifflé une faute douteuse lors de l’attaque d’Alocen sur Davies, en ont signalé une autre de Tavares sur Laprovittola et Le Barça en a profité pour repartir avec quatre points de Rolands Smits et un triplé d’Abrines (31-24, minute 12). Et le troisième triplé sans faute (à table !) d’un Pierre Oriola parti aux vestiaires avec 11 points.

Pierre Oriola a bouclé une magnifique première mi-temps

Une nouvelle réaction blanche a donné à Causeur l’occasion de faire tourner le tableau d’affichage pour la première fois avec 33-31, mais il a échoué et, au contraire, ce sont les dauphins de 2020 qui ont profité au maximum du jeu collectif en attaque et avec les Les quatre premiers points de Mirotic (46-37 qui se sont qualifiés Heurtel avant que son ancienne équipe n’en marque trois lors de la dernière action de la première mi-temps).

Alors que les troisièmes quarts sont habituellement déterminants pour Pablo Laso, c’est cette fois le Barça qui a touché la perfection dans les quatre premières minutes de la reprise avec Nick Calathes (11 points) en maître de cérémonie et un Mirotic décousu qui a marqué huit points et placé un record 59-42, minute 23:30 avec un partiel de 24-7 depuis la dernière ligne droite du deuxième quart-temps.

L’espagnol-monténégrin était intelligent et a profité du repos forcé de Yabusele à la perfection, mais ce Madrid n’abandonne jamais et, de la main d’Alocén et d’un énorme Lulle, qui a marqué huit points en moins d’une minute, était revenu dans le match à 10 minutes de la fin (71-62).

Sergio Llull a sauvé Madrid au troisième quart

Llull était l’un de ses meilleurs temps, ils l’ont entré jusqu’à ses « mandarins » et il était déjà à 24 points, mais il n’a pas eu la réponse sensationnelle d’un Higgins dans le plan de tête avec deux paniers ou avec le triple de Kuric (79-72 avec 5:29 à jouer).

Cependant, le Barça était entré en vrille, Mirotic ne pouvait pas avec Yabusele et, entre un magistral Alocén et Poirier, ils ont rapproché leur équipe d’un seul point (79-78 avec 3h17 à jouer) alors que les Catalans ont commis cinq fautes et les blancs , une. Et Laso n’était pas un acteur. j’étais calme.

Alocen a raté deux lancers francs à 79-78, Davies a marqué un panier très « en sueur » et Williams-Goss a égalé à 1:44 de la fin (81-81). Et Yabusele a donné l’avantage à son équipe pour la première fois depuis le lancer franc avec 1:21 à faire (81-83). A 83-86, une faute honteuse non marquée sur Davies au tir de trois a condamné la finale… mais le 12-26 du dernier quart-temps n’est pas acceptable non plus.