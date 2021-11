Sergio Lozano, grand protagoniste de la victoire espagnole

15/11/2021

L’équipe espagnole de futsal a réglé ce lundi avec une victoire 3-0 contre l’Ukraine à Logroño son premier match en vue du Championnat d’Europe en janvier avec le joueur du Barça Sergio Lozano comme protagoniste principal.

ESPAGNE, 3

(1 + 2) : Jesús Herrero (p., 1′-20′), Carlos Ortiz, Sergio Lozano (2, 1d.p.), Mellado, Raúl Gómez -cinq de départ-, Dídac Plana (ps, 21′- 40′), Raya, Adolfo (1), Cecilio, Borja, Antonio Pérez, Catela et Solano.

UKRAINE, 0

Kyrylo Tsypun (p.), Serhiy Zhurba, Yaroslav Lebid, Yevgen Siryi, Danyil Abakshyn -cinq de départ-, Yuriy Savenko (ps), Vitaliy Radevych, Serhii Malyshko, Mykola Mykytiuk, Nikolay Belotserkovets, Artemhorsandiorsh et Olek.

ARBITRES

Felipe Madorrán (basque) et Urdanoz Apezteguia (navarrais). Ils ont donné un carton jaune à l’Espagnol Sergio Lozano (19:54) et à l’Ukrainien Artem Fareniuk (33:09).

BUTS

1-0, Sergio Lozano (9:45); 2-0, Adolfo (20h30) ; 3-0, Sergio Lozano, avec une double pénalité (38:23).

INCIDENTS

Match amical joué devant 800 spectateurs au CDM Lobete (Logroño).

Le ‘9’ est revenu dans l’équipe après avoir raté l’épreuve de la Coupe du monde en raison de la grave blessure qu’il a subie en janvier dernier et a célébré son récent 33e anniversaire en marquant le premier but et celui qui a fermé le score contre les anciens soviétiques, prouvant une fois de plus qu’il est un leader à chaque fois qu’il prend la piste.

Avec les autres joueurs du Barça Carlos Ortiz, Adolfo et un Dídac Plana qui a joué la seconde mi-temps, l’Espagne a montré un jeu remarquable et était clairement supérieur à un rival dans lequel meta Kyrylo Tsypun a effectué une demi-douzaine d’arrêts providentiels.

Ceux de Fede Vidal ils portaient le poids du jeu dès le début avec une belle arrivée de Raya qui a ruiné le but ukrainien, même si en 4′ c’est Nikitiuk qui a tiré dans l’une de ses rares arrivées.

A la 10e minute, Catela a fait une bonne passe dans l’espace au long poteau et là, le capitaine Lozano a émergé pour signer le 1-0. L’Espagne s’est appréciée et Tsypun a évité les buts d’Esteban et Adolfo au milieu du premier acte.

L’Espagne a dépassé l’Ukraine sans se faire remarquer

Jesús Herrero, gardien de l’Inter, a dû travailler dur contre Abashkin dans le 13 ‘ et la dernière ligne droite du premier acte a offert trois belles interventions du gardien de Prodexim Jerson aux tirs de Cecilio, Borja et du nouveau venu Antonio Pérez.

La deuxième partie a commencé par une superbe passe intérieure de Cecilio qui le blaugrana dont Adolfo a profité pour établir le 2-0 après avoir contourné le départ du gardien ukrainien. Grand moment que traverse la fissure Colomense.

Même si elle n’était pas aussi clairvoyante que dans la première partie, l’actuelle dauphine européenne a continué à monopoliser les occasions, mais Mellado et Esteban sont tombés sur Tsypun et Solano a été trop généreux en cherchant l’ex de la Raise dans le 31′ quand il aurait pu donner un coup de pied.

L’Ukraine a essayé avec un gardien de but et a été accusée de fautes jusqu’à ce que Cecilio ait subi le sixième. Sergio Lozano était en charge du lancement et dans un premier temps a tiré sur Tsypun au visage, qui avait avancé de manière flagrante. Le couple d’arbitres l’a vu et le capitaine n’a pas raté la seconde. Retour et deux buts après plusieurs mois KO. Ce mardi, le deuxième tour contre les Ukrainiens.