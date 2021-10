Sergio Lozano, le capitaine avec le meilleur score est la meilleure recrue du Barça

20/10/2021 à 19:09 CEST

L’histoire du Barça de Sergio Lozano C’est une pléthore de succès, de records et de blessures dont plus grave qu’elle a toujours été couronnée de succès. Et cette fois, il le réalise avec des majuscules.

Arrivé au Palau à l’été 2011 et rénové jusqu’en 2024, l’international espagnol déjà un palmarès impressionnant avec le Barça, avec trois Champions, trois ligues, quatre coupes d’Espagne, six coupes du roi et deux supercoupes d’Espagne.

Malchance

Le Madrilène s’est cassé la croix antérieure du genou droit le 15 janvier contre Prishtina pour sa troisième blessure grave en moins de six ans. La première a été subie en octobre 2015 contre l’Inter et la seconde, en septembre 2016 contre le Kazakhstan au deuxième tour de la Coupe du monde.

Sergio Lozano, avec Ferrao après sa troisième blessure grave

| VALENTÍ ENRICHIR

Avant cette blessure, eLe capitaine avait été la clé de la conquête des Champions 2019-20 en octobre 2020 aux Palau et la Copa del Rey 2019-20 également reportée deux mois plus tard.

Cependant, sa blessure a été un sérieux revers pour le Barça d’Andreu Plaza, qui a perdu consécutivement les finales de la Coupe d’Espagne, de la Supercoupe et de la Ligue des Champions avant de remporter le cinquième championnat aux tirs au but lors du troisième match aux Palau contre Levante.

rincé

Pendant ce temps, Sergio Lozano a continué à travailler sur son rétablissement et enfin réapparu le 22 septembre (247 jours plus tard) en amical contre Palma Futsal.

L’entraîneur Jesús Velasco a admis que parfois « il devait être arrêté » à cause de son désir et de cette ambition qui le rend unique. Le fait est que le capitaine, meilleur buteur de l’histoire de la section, a été le meilleur joueur de l’équipe dans l’ensemble des trois jours joués à ce jour.

Lozano est le seul à avoir marqué dans les trois matchs et, après son « doublé » contre le Betis (4-1), il est le meilleur buteur du Barça avec quatre buts (il en a inscrit un à Palma et contre Burela). Seul le Slovaque Drahovsky (Industries) le surpasse avec sept après les six marqués à Saragosse.

L’avis de Velasco

Le nouvel entraîneur du Barça Jésus Velasco Il a déjà dirigé Sergio Lozano il y a plus d’une décennie dans l’éteinte Caja Segovia (2010-11) et le sait très bien. Le Tolède fait pleinement confiance à son capitaine et bien qu’étant conscient de son bon parcours, il sait qu’il doit l’accompagner petit à petit après sa grave blessure.

Lozano infecte l’équipe avec sa joie

| FCB

« Que nous soyons meilleurs ou pires, les entraîneurs doivent étudier nos joueurs. Maintenant, Sergio est en très bonne forme et doit jouer. Nous essayons de contrôler les minutes, car il s’agit de lui avoir une évolution progressive et nous ne voulons pas lui mettre une charge excessive », a déclaré l’entraîneur du Barça après la victoire contre le Betis.

« Nous nous débrouillons plutôt bien et n’atteint jamais la fatigue, que nous connaissons. Et il semble que non, car il est franc et dit ce qu’il y a », a ajouté Velasco à propos d’un joueur appelé à être la clé des succès collectifs.