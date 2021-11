Sergio Lozano revient en équipe nationale

11/08/2021

Le capitaine du FC Barcelone Sergio Lozano revenu à une convocation du séléction espagnole futsal un an après de sa dernière présence, grâce à ses excellentes performances physiques et techniques en début de saison avec l’équipe du Barça, leader en Ligue et en Europe après sa grande efficacité de buteur dans le tour principal continental.

Quatre blaugranas font partie de la liste des 14 choisis par le L’entraîneur espagnol Fede Vidal: aile-fermeture Sergio Lozano, Le gardien de but Didac, l’aile Adolfo et fermeture Carlos Ortiz.

La séléction espagnole Retour au travail. Et il le fait dans le cadre de la préparation du Pays-Bas Européenne 2022, qui se tiendra dans les villes néerlandaises d’Amsterdam et de Groningue du 19 janvier au 6 février. L’Espagne a été encadrée dans le Groupe D, où il doit être mesuré à Géorgie, Azerbaïdjan et Bosnie-Herzégovine.

Appel à 14 sélectionnés pour le doublé Espagne-Ukraine

En vue de ce grand événement continental, l’équipe espagnole revient à une nouvelle concentration pour affronter l’Ukraine dans un double duel amical. La Rioja est la nouvelle destination de l’expédition espagnole, qui jouera dans Logroño et Albelda de Iregua ces deux réunions de préparation.

DOUBLE ESPAGNE-UKRAINE

Le premier des deux affrontements sera le prochain Lundi 15 novembre, à partir de 19h00, dans le Centre Municipal des Sports de Lobete de la capitale de la Rioja. Le lendemain, mardi 16, les protagonistes se déplaceront vers la piste RFEF qui sera installée dans le Centre sportif municipal d’Albaida, à Albelda de Iregua. Dans ce cas, le duel commencera à 18h30.

Les deux matchs peuvent être suivis en direct sur la chaîne RTVE Télédéportation et la concentration commencera dimanche prochain 14 novembre et se terminera mercredi 17 novembre.