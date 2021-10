Sergio Lozano tonne un Betis remarquable avec deux buts

19/10/2021

Le 20/10/2021 à 03h30 CEST

Le capitaine Sergio Lozano a de nouveau joué un rôle clé pour le Barça, marquant les deux premiers buts et créant le jeu 3-1 pour un FC Barcelone qui a battu un difficile Betis 4-1 pour atteindre Jaén Paraíso Interior avec six points et Viña Albali Valdepeñas qui continue de mener avec un match de moins.

FCB

PARI

FC BARCELONE, 4

(1 + 3) : Miquel Feixas (p.), André Coelho, Adolfo (2), Sergio Lozano (2), Ferrao -cinq de départ-, Matheus, Marcenio, Pito, Dyego, Carlos Ortiz et Bernat Povill.

VRAI BETIS FUTSAL, 1

(0 + 1) : Cidao (p.), Lin, Joselito, Rubén Cornejo, Emilio Buendía -cinq titulaires-, Raúl, Eric Pérez (1), Ivi, Luco et Cristian Povea.

ARBITRES

Carrera Romero et Ferrero Carballal (Galiciens). Ils ont montré un carton jaune au local Bernat Povill (34:35) et au visiteur Raúl (31:58).

BUTS

1-0, Sergio Lozano (10:36); 2-0, Sergio Lozano (37h00) ; 3-1, Eric Pérez (38:56), 3-1, Adolfo (39:39); 4-1, Adolfo (39:57).

INCIDENTS

Match d’avance correspondant à la quatrième journée de championnat de première division de futsal masculin disputé devant 927 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

L’équipe du Barça venait de remporter sa première victoire en championnat vendredi aux Palau contre Burela (6-1), alors que les Verdiblancos n’avaient ajouté qu’un point lors des deux premières journées. Et le duel avait un certain caractère particulier en raison de la présence du côté visiteur de deux icônes de la section Barça, comme Lin (il a remporté les deux premiers Barça Champions League) et Joselito en prêt (il a remporté le troisième en octobre 2020) .

La grande nouveauté était la présence de Carlos Ortiz après avoir surmonté quelques ennuis qu’il a traînés de la Coupe du monde, bien que cette bonne nouvelle soit venue avec la confirmation que Leandro Esquerdinha sera absent pendant environ un mois à la suite d’une déchirure fibrillaire dans le biceps fémoral de sa jambe droite.

Joselito a commencé très actif et a réalisé quelques actions de mérite en attaque auxquelles Miquel Feixas a bien répondu et dans l’autre but les «quarantaines» Cidao ont fait un étirement voyant pour dévier un superbe tir de Dyego. Soit dit en passant, le gardien brésilien a défendu le but de cette Caja Segovia qui a perdu le championnat 2010-11 face au Barça avec Sergio Lozano dans ses rangs et avec Jesús Velasco sur le banc.

Ferrao et Joselito, à leur retour aux Palau

| VALENTÍ ENRICHIR

Le « spartiate » Ortiz a fait ses débuts à la 8e minute et, après un autre arrêt de Cidao dans un tir au tournant de Ferrao, Sergio Lozano a marqué son troisième but en trois jours avec une certaine fortune. Le Madrilène a reçu une superbe passe de Povill et, presque involontairement, a contrôlé avec une jambe et a immédiatement tiré avec l’autre pour porter le score à 1-0 à la 11e minute.

Le Betis a fait un pas en avant avec Cidao se faisant passer pour un gardien de but et Marcenio s’est jeté au sol pour repousser un tir d’Ivi à bout portant. Avant la pause et après deux dribbles exceptionnels de Lin, Ferrao est apparu comme le protagoniste avec un missile au poteau qui a été presque rejeté par l’équipe de jeunes Bernat Povill et avec un tir auquel Cidao a également bien répondu.

Ceux de Juanito ont continué à aller de plus en plus Emilio Buendía a tiré large dans la première minute de la reprise lorsque l’égalité semblait déjà une réalité, tandis que Sergio Lozano envoyait un puissant tir bas vers le long poteau vert et blanc à côté du poteau.

L’ancien Blue Lin tente de dépasser Dyego

| FCB

Bien que Cidao a de nouveau croisé le chemin de Ferrao en passant par 27′, La vérité est que le scénario du jeu a continué à se compliquer pour les champions actuels de la ligue en raison de la force et de la pression d’un Betis qui recourrait bientôt à l’attaque à cinq.

Les Verdiblancos ont d’abord essayé avec Cidao, puis avec Lin en tant que gardien de but, mais avec peu de risques. Et quand ils l’ont fait, ils sont tombés sur Sergio Lozano, qui a complété son « double » avec un superbe but dans une position acrobatique de but en but … mais Eric Pérez a réduit l’écart avec 2-1 avec 64 secondes à jouer.

Cependant, Sergio Lozano a continué son travail et a fait un tour spectaculaire après une récupération jusqu’à ce qu’il aille au sol et Adolfo a marqué 3-1 à volonté. Et il y avait encore le deuxième but du Colomense, porte également vide dans l’une de ses grandes spécialités. 4-1 !