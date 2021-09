Sergio Maravilla Martínez bat Brian Rose

Dario Pérez

Dans le combat stellaire de la nuit de Valdemoro, Sergio «Maravilla» Martínez (53-3-2, 30 KO) et Brian Rose (32-6-1, 8 KO) se sont affrontés dans un combat risqué qui définirait leur future carrière. Ce serait dix chapitres, si quelqu’un ne l’évitait pas avant, au poids moyen.

Un premier tour, essentiellement d’étude, a cédé la place à un second de plus grande agression, où une action réussie des Britanniques a fait passer quelques ennuis à un Martinez, qui a tiré de l’expérience et sauvé la situation sans conséquences majeures. Un troisième tour qui offrait de bonnes alternatives nous a amené un choc de têtes qui a fait couler le sang sur le visage de Rose, qui n’était pas le même que celui qui s’est battu il y a quelques mois à Badía del Vallés. Maravilla a rencontré un adversaire qui l’a obligé à faire ressortir le meilleur de lui-même dans chaque action, un pas en avant difficile mais nécessaire.

Le niveau technique sur le ring, excellent, a rajeuni les personnes présentes, dont une large représentation britannique, rappelant les heures de grande écoute des deux athlètes, apparemment pas aussi éloignées que leur carte d’identité pourrait le laisser penser. Et Martínez a insisté pour être à l’opposé du temps, passer du moins au plus et signer des tours aussi complets que le huitième; il comprenait que la manière de travailler était celle qui le conduirait au triomphe, et il travaillait bien avec une rose sanglante, adoptant parfois sa garde armée, au délire du respectable.

Le duel s’est un peu plus enfermé dans les dernières mesures, alors que l’énorme effort fourni par les deux combattants dans une rencontre exigeante physiquement et psychologiquement pouvait déjà être remarqué car il ne doit pas être facile d’affronter un rendez-vous avec la certitude que c’est peut-être votre dernière balle si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez.

Après les dix tours, les trois juges ont marqué 97-94, 96-94 et 97-94 pour l’Argentin, des scores ajustés que nous considérons acceptables, bien que Rose soit parti en colère en pensant qu’il méritait plus de chance.

À la fin du combat, Martinez a déclaré que « J’ai remarqué les dix mois sans combattre, j’ai remarqué que la gestion du temps et de la distance manquait un peu. Je pense qu’il manquait d’être plus régulier, mais il est fort et solide, avec un bon coup droit. J’ai fait plus que lui pour gagner. J’espère que je ferai un autre combat bientôt, car ce n’est pas facile, mais je vais chercher la Coupe du monde ».