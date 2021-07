Sergio “Maravilla” Martínez et Brian Rose, face à face en direct à Espabox

Demain mardi, vers 21h00 en Espagne, une heure de moins au Royaume-Uni et cinq de moins en Argentine, une initiative inédite aura lieu. Compte tenu des restrictions sanitaires qui rendent les déplacements difficiles, de la prolifération des nouvelles technologies et de l’évolution des médias dans un monde de plus en plus globalisé, un face-à-face virtuel sera organisé pour l’un des combats de l’année en Espagne et en Europe.

Sergio «Maravilla» Martínez Il fera son troisième combat après son retour sur le ring en 2020, et il le fera face à un rival compliqué, le Britannique Brian rose. Si Maravilla était champion du monde et l’un des meilleurs combattants du monde il y a une dizaine d’années, Rose a un combat de championnat du monde contre Demetrius Andrade, en plus d’avoir été plusieurs fois championne d’Angleterre et de Grande-Bretagne chez les super-welters. Les deux combattants vétérans se battront pour occuper des positions de privilège mondial, puisque l’Argentin occupe la troisième position mondiale de la catégorie moyenne dans les listes WBA; c’est-à-dire aux portes du titre.

Demain mardi, exclusivement en ESPABOX, via la chaîne Twitch de notre collègue Darío Pérez, avec la collaboration de Promotions MaravillaBox Oui Promotions vicieuses et la participation de Ricky pow En tant qu’intermédiaire, il fera vivre simultanément Martínez et Rose à l’heure indiquée.

Les deux athlètes passeront en revue la façon dont ils affrontent le combat, l’état de préparation après moins de deux mois et quelle serait l’importance de battre leur adversaire. Bref, une conférence de presse ou une confrontation virtuelle, que l’on peut suivre ici en direct, et aussi via Twitch de Darío Pérez.