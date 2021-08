Sergio “Maravilla” Martínez s’envole pour l’Angleterre pour une rencontre avec son rival, Brian Rose

in

Sergio «Maravilla» Martínez, qui affrontera le troisième combat après son retour à la boxe active en 2020 contre le Britannique Brian rose, fera une pause en préparation d’un petit événement promotionnel dans les îles britanniques.

Martinez s’envole pour Manchester avec Ricky pow (sur la photo, tous deux à l’aéroport), qui a été le lien entre MaravillaBox et Vicious Promotions dans la signature de ce combat qui représente un pas en avant par rapport à l’ancien champion du monde ; L’idée de l’Argentin est de voir jusqu’où il va avec 46 ans dans cette nouvelle opportunité qu’il s’est donnée.

Ce soir, il rencontrera son adversaire le 25 septembre aux arènes de Valdemoro (Madrid), alors qu’il affrontera “Le Lion” Rose, ancien prétendant au titre mondial.

Martínez et Rose ont déjà parlé et fait une confrontation virtuelle il y a quelques semaines, quelque chose que nous avons collecté exclusivement sur ESPABOX et que l’on peut encore voir sur la chaîne Twitch de notre collègue Darío Pérez.