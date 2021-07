Sergio “Maravilla” Martínez: “Soit je bat Rose, soit je prends ma retraite”

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Cette nuit dernière, ESPABOX a assisté au premier face-à-face entre Sergio «Maravilla» Martínez (53-3-2, 30 KO) et Brian rose (32-6-1, 8 KO), qui se retrouvera à Valdemoro (Madrid) en septembre prochain.

Dans une initiative inédite en Espagne, mise en pratique en raison de la difficulté de présenter le combat face à face en raison des restrictions et des difficultés de mouvement et des avancées que nous permettent les nouvelles plates-formes, les deux combattants ont partagé une conférence animée par notre collègue Darío Pérez , dans laquelle ils ont fait une analyse du moment qu’ils vivent et comment ils préparent le combat.

Martinez a déclaré que « Je suis très motivé, je vais être obligé d’être au top de mon niveau, et c’est un super test pour moi à 46 ans. Brian est toujours bon quand il se bat, et a aussi une tête bien fournie en dehors du ring ». De son adversaire, il a dit que “Ce n’est pas le boxeur anglais classique, il est très réfléchi et présente plus de difficultés, il a un style que j’aime bien lui affronter”.

Rose a admis que «J’ai toujours été un grand fan de Sergio quand il combattait, et j’ai regardé ses grands combats, donc j’apprécie vraiment cette opportunité de l’affronter. Il y a dix ans, il aurait été impossible de partager une bague avec lui, alors tout cela est incroyable. Je remercie également Sergio et son équipe pour la facilité avec laquelle il a été possible de parvenir à un accord avec eux, car je viens d’une époque où j’ai abandonné les combats contre Scott Fitzgerald, Nikita Ababiy ou Ammo Williams; Vous pouvez dire qu’il est, à part un boxeur, un promoteur ».

Ils ont tous les deux convenu qu’ils ne faisaient pas ça pour de l’argent : “C’est à cause de l’amour que je ressens pour ce sport”, ont déclaré les Britanniques, quelque chose que Maravilla partageait.

À propos de la préparation, Martínez a déclaré « Qui est dans une étape de grande charge, de beaucoup de poids, toujours sans sparring. J’ai besoin de beaucoup demander à mon corps, je suis dans la période la plus difficile, mais la motivation est toujours intacte. Je n’accuserai pas l’inactivité, car j’ai eu des guêtres très fortes depuis mon dernier combat en décembre et je n’ai pas arrêté de m’entraîner ».

Pour sa part, Rose a dit qu’elle est dans une phase similaire, “Sans s’entraîner jusqu’à ce qu’il reste environ six semaines pour le combat, lutter avec le physique, pour perdre du poids, quelque chose qui se complique quand on vieillit, et je veux être plus léger que lors de ma dernière apparition”.

À la demande de Maravilla, d’un ton détendu comme tout le discours, nous avons demandé à Rose ce qu’elle attendait du combat et son plan pour cela : «Il sait tout parfaitement, sûrement il regarde déjà mes combats. Je suis prêt à être en pleine forme, bien mieux qu’en mars contre López Clavero. Je sais que ce sera très dur car Sergio est toujours aussi génial dans ce que j’ai vu à son retour, mais j’espère que je sortirai le bras levé ».

L’Argentin a répondu : «Ce sera un combat très réfléchi, aucun de nous n’attaque à cent pour cent, mais gère plutôt le timing des actions. Nous essayons tous les deux de boxer à distance, d’utiliser l’intelligence. Je pense que la vitesse peut être un facteur décisif ».

Enfin, concernant le prix du vainqueur de l’affrontement, étant donné que Sergio Martínez est le numéro trois mondial dans les listes WBA, le Britannique a déclaré que c’était comme «Une opportunité en or, un passeport vers quelque chose d’incroyable que je pourrais réaliser en gagnant. Je pense que c’est peut-être le moment pour moi d’en profiter, et les choses arrivent pour une raison, je pourrais avoir une autre chance de chercher une Coupe du Monde à un moment où je ne m’y attendais plus ».

Martínez, étant sur la même ligne, a précisé que «Celui qui aura le plus d’intelligence et d’ambition gagnera, car nous serons les plus exigeants. C’est le combat le plus important de ma carrière, car soit je gagne, soit je prends ma retraite. Je suis revenu de plusieurs années loin de la boxe, au cours desquelles j’ai pris beaucoup de poids grâce à mes expériences d’acteur, pour être quelque chose de grand, pour redevenir champion du monde ».

De même, ils ont souhaité mutuellement que leurs sessions de formation pour le rendez-vous de Valdemoro se déroulent de la meilleure manière possible, sans blessures ni problèmes liés à la situation actuelle.

Vous pouvez voir le face-à-face complet entre les deux combattants sur le lien suivant, à partir de 8h30.