Sergio Mayer cherchera à être chef du gouvernement au CDMX – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Sergio Mayer a réaffirmé sa conviction d’avancer dans le monde de la politique, où il a déjà passé un mandat de six ans aux mains du parti Morena, dans sa fonction publique de député fédéral.

L’acteur et ancien Garibaldi a déclaré pour l’émission YouTube de Yordi Rosado que ses intentions d’avancer dans d’autres postes au sein de la politique restent intactesCeci malgré le fait qu’il s’est également aventuré dans son rôle d’entrepreneur du divertissement, avec la production de la comédie musicale Sie7e, par exemple.

“À court terme, je veux être sénateur ou chef du gouvernement de Mexico”, Mayer a déclaré et assuré qu’il est prêt à faire face aux critiques qu’il reçoit des réseaux sociaux et des médias concernant cette annonce, notant qu’il ne prend aucune importance à ce qui est dit à son sujet.Le morenista a assuré que son beau-père, feu Jaime Camil Garza, n’avait rien à voir avec le placer dans le monde politique (Capture d’écran photo)

Il a souligné que sa motivation pour poursuivre sa carrière politique est “de voir pour son pays”. “Je veux laisser une trace de quelque chose de positif”Il a exprimé et précisé qu’il ne laissera pas sa facette dans la série, puisqu’il peut la gérer efficacement pendant son temps libre, afin que cela n’interfère pas avec son agenda politique.

L’acteur de feuilletons comme Le plus beau moche a avoué avoir utilisé le monde du divertissement pour en arriver là où il en est. “Aujourd’hui ma priorité est mon pays, mon Mexique ma ville ». Le producteur de théâtre de 55 ans a également souligné que durant son mandat de député, il n’avait effectué aucun acte commercial en tant qu’homme d’affaires mettant en cause son intégrité, ou pouvant être lié à un conflit d’intérêts ou confondu avec de l’influentisme.

Mayer a dit au conducteur que La plupart des acteurs qui évoluent dans le monde de la politique demandent une licence pour mener à bien leurs projets artistiques, et a souligné qu’au lieu de cela, il peut se vanter d’avoir le plus de passes décisives dans les sièges. “Il n’y a pas une chose en tant qu’entrepreneur, je n’ai rien fait en tant qu’acteur.” Jaime Camil Garza et Sergio Mayer (Photo : Cuartoscuro)

En ce qui concerne sa relation avec feu Jaime Camil Garza, Mayer a déclaré qu’il n’avait pas profité des relations et des relations personnelles de son beau-père pour entrer en politique. Même sa femme Isabella Camil a tenté de l’en dissuader lorsqu’il a participé au film de Luis Estrada La dictature parfaite, parce qu’il considérait que ladite bande était une attaque directe pour Enrique Peña Nieto et une attaque indirecte pour la famille Camil.

“Mon beau-père a toujours été un PRI, 100 % PRI et je viens de Morena (…) (” La dictature parfaite “) était une confrontation familiale si forte qu’elle a marqué un tournant dans notre relation qui nous a fait amis”, a déclaré l’acteur. « Je n’ai rien de ce que mon beau-père m’a donné. Tout dans ma maison est pour mon travail”, a-t-il ajouté.

Source : Infobae