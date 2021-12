Sergio Mayer contre Javier Ceriani et reçoit un billet d’arrêt | .

C’était sur le tapis rouge d’un événement récent à États Unis où Sergio Mayer et Javier Ceriani, animatrice de Gossip No Like, Ils ont joué dans un moment très inconfortable dans lequel l’acteur s’est opposé à Javier.

Tout a commencé lorsque le journaliste a demandé ce qu’il pensait d’être apparu dans le controversé livre de Anabel Hernandez, dans laquelle ils la rapportent à un « lourd » des organisations.

Avant la question que Sergio a rapidement exprimée « Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous réponde », ce moment s’est éloigné de Javier, à qui pendant quelques instants il tourna le dos.

Ceriani raconte qu’il était un peu nerveux et qu’il essayait de lui faire parler, mais le chauffeur de Potins pas comme Il a fini par exprimer que Mayer était en train de s’enfuir.

Eh bien, lorsqu’il l’a suivi et dans la vidéo publiée par le même programme YouTube, on a pu entendre comment sa femme a défendu l’ancien député, une voix qui dit clairement « ordures » se fait entendre.

C’est à ce moment-là que l’affrontement a éclaté, ceci parce que le journaliste a rapidement un micro que la femme de Sergio Mayer venait de dire poubelle, alors l’acteur a vite réagi contre lui.

Gossip No Like a partagé la vidéo complète du moment de leur rencontre.

« Ils sont tous témoins, tous les grands médias d’ici aux États-Unis, de ce que Sergio Mayer m’a fait, il m’a juste agressé physiquement et sa femme, Isabella Camil, m’a simplement insulté, tout cela parce que j’enquête et que je demande », ont-ils déclaré. ses mots.

La vidéo est très intéressante et nous vous recommandons de la regarder, nous la laisserons dans un lien prêt pour que vous puissiez y accéder et observer ce moment qui a été rempli de tension, une situation qui deviendra un moment mémorable.

Grâce à cette situation, l’acteur devra faire face au tribunal lors de la réception d’un ticket d’arrêt officiel pour pouvoir indemniser le préjudice et aussi sa réputation, il est prévu qu’il y aura plus de détails de ce procès sur les réseaux sociaux et bien sûr nous vous dira ce qui se passe sur Show News.