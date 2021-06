Sergio Mayer met le feu aux réseaux sociaux après avoir plaisanté sur le fait d’être victime de harcèlement sexuel – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le député fédéral et acteur Sergio Mayer a assuré que lors d’actes de prosélytisme lors des élections, il avait été “harcelé” par l’actrice Issabela Camil. Bien qu’il l’ait écrit comme une parodie, le mannequin a profité de ses réseaux sociaux pour envoyer un message à la célèbre.

« Merci Issabela Camil d’avoir été ma partenaire dans ce voyage, pour votre amour, pour votre soutien et surtout pour votre compréhension et votre solidarité. Je t’aime. Nous allons ensemble dans cette histoire », lit l’un des post de l’acteur.

Dans un autre, l’un des plus controversés à l’époque, vous pouvez lire comment Mayer décrit le moment d’un attouchement de sa femme comme quelque chose qu’il aimait, bien qu’il l’exprime comme du harcèlement. « J’ai été harcelée contre moi par Issabela Camil lors de mon voyage à Magdalena Conteras. J’ai adoré ça », a écrit le politicien avec moquerie.

À l’heure actuelle, l’image compte 12 000 373 likes et certains adeptes de Mayer soutiennent l’acteur afin qu’il puisse exprimer librement ce qu’il veut de sa romance. “Je suis très heureux que vous ayez une telle complicité, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie personnelle”, a écrit l’un de ses followers.

Certains internautes sur les réseaux sociaux ont mal pris que l’acteur utilise le mot “harcèlement” à tort et à travers, cela lui a également valu des critiques.

L’épouse du député est récemment allée en tant qu’invitée au programme Montse and Joe, où elle a partagé des aspects de sa vie personnelle, tels que la performance de son mari dans la vie privée. Et c’est qu’au milieu de l’entretien, Issabela a été interrogée par Montserrat Oliver pour savoir si elle était jalouse des scènes romantiques de son mari à la télévision. Elle a répondu que non, car cela fait partie de son travail.

« Ils ne me rendent pas jaloux, quand Sergio a joué et a fait ses romans et tout. Je veux dire, je ne commence pas à voir comme ça, ‘voyons, cette scène…'”, a-t-il expliqué au sujet de ses sentiments lorsqu’il a vu l’acteur à l’écran.

Cependant Issabela, de son vrai nom Érika Ellice Sotres Starr, a admis que dans l’intrigue d’un feuilleton particulier, son mari a joué dans des scènes torrides qu’elle ne voulait pas voir non plus :

“Il a eu une scène avec un personnage, il a joué un personnage italien et il a joué avec une actrice, avec Sabine Moussier et je n’ai rien vu, mais je savais qu’ils étaient aussi bandants”, a-t-il ajouté sous le rire des chauffeurs. qui, en plaisantant, lui a demandé à quoi ressemblait Sergio Mayer dans “en aquellito”, faisant référence aux relations sexuelles, auxquelles l’actrice a souligné les qualités de l’homme politique de Morena. Elle l’a décrit comme un amant spectaculaire.