Sergio Mayer Mori est Esteban dans Rebel de Netflix : interview

Jordi Linares (JL):

Tout d’abord, que pensez-vous de faire partie de ce projet ?

Sergio Mayer Mori (SMM) : Eh bien, très reconnaissant, très, très, très fier que la vérité puisse être réalisée. Nous avons travaillé très dur, longtemps pour que cela se termine et je suis très reconnaissant d’avoir fait partie de ce beau projet.

JL : A propos de ton personnage, Esteban, à quel point le personnage comme toi est-il dans l’attitude ?

SMM : Très peu, la vérité a certaines caractéristiques, évidemment, qui sont peut-être apparues un peu naturelles en raison de mon manque de pratique du jeu d’acteur. Mais il y a sûrement plusieurs choses chez Sergio qui imprègnent le personnage, mais très peu.

JL : C’est précisément quelque chose qui attire mon attention, que ce n’est que dans le sens de la mode que votre style personnel et celui d’Esteban sont complètement opposés, qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez mis les looks d’Esteban et êtes devenu une autre personne ?

SMM : En fait, c’était assez drôle au début, parce que j’ai vu comment Nayeli s’habillait super cool, le tout avec leurs tenues assez originales et modernes, les parents, et j’étais très casual comme un jean, une veste en jean et une chemise blanche. Je veux dire, ça ne me dérange pas non plus, la vérité est que je me suis habillé de plusieurs façons, mais, oui aujourd’hui, peut-être que mon style n’est pas très similaire à celui d’Esteban.

JL : Vous étiez très jeune à la sortie du premier Rebel, mais quels souvenirs gardez-vous de ce Rebel ?

SMM : Pas grand-chose, juste que tous mes cousins, qui sont plus âgés, quelques années de plus que moi, ont aimé ça et bien, c’était un monstre, non ? De toute évidence.

/ Netflix Rebel (Photos : Alex Cordova pour ELLE México)