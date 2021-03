Sergio Mayer nie avoir accusé Natália Subtil d’avoir abusé de son fils

Comme le député l’a précisé à Who, ses propos ont été déformés, car maintenant la presse a traité la version selon laquelle il accusait son ex-belle-fille d’avoir violé son fils.

Natália Subtil, Mila Mayer et Sergio Mayer Mori.

(Instagram / Sergio Mayer Bretón.)



«C’est une stupidité incroyable ce qu’ils font de vouloir générer des conflits. Quel manque d’éthique, vraiment! »Dit-il Qui Sergio Mayer exclusivement.

« Je défends et aide de nombreuses filles qui ont été violées en tant que mineures. Ils ont soulevé le sujet de mon fils. Je leur ai donné précisément cet exemple. Je leur ai dit: ‘Si nous recherchons l’égalité et l’équité, nous devrions être égaux: mon mon fils avait 17 ans et la mère (de sa petite-fille) 28 ans. Si mon fils avait 28 ans et qu’elle avait 17 ans, mon fils serait en prison. C’est le contexte de ce que j’ai dit.

Sergio Mayer Mori.

(Instagram / Sergio Mayer Mori.)



«Qu’ils avaient des relations consensuelles et qu’ils ont géré les choses de cette façon, d’accord. Mais que serait-il arrivé si cela avait été l’inverse? Oui [la víctima] C’est un homme, rien ne se passe, si c’est une femme, c’est un viol. C’est l’exemple que j’ai donné », a-t-il expliqué. Mayer Breton .