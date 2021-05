Sergio Mayer nie que Luis Miguel éclipse sa relation avec Issabela Camil

Parce qu’à cette époque, l’actrice a une relation stable avec Sergio Mayer, dans les réseaux sociaux, les comparaisons avec Luis Miguel, fait pour lequel le politicien nie désormais se sentir moins ou que le chanteur est une ombre dans son mariage.

Dîner Nos mains (Gabriel Gómez)

“Ombre pour qui? … pour moi ça n’a jamais été une ombre, ce n’est pas non plus un sujet, ni un … ça n’a pas à me faire du bruit, et désolé, mais … si tu regardes à ça, ça pourrait être mal de ma part de le dire, et je sais qu’ils vont me critiquer, mais j’ai une famille, je ne sais pas, je ne sais pas non plus comment il va avec sa vie et je ne le suis pas intéressé, mais j’ai une famille, je suis heureux, je ne sais pas ce qu’ils entendent par ombre, il n’y a jamais eu ce problème, et nous avons tous notre histoire, j’ai aussi une histoire, grâce à cela aujourd’hui nous sommes ensemble et nous devons en être reconnaissants, je remercie la vie de l’avoir mise sur mon chemin », a déclaré Mayer dans une interview pour le programme Ventaneando.

Lorsqu’on lui a demandé si Issabela avait donné son consentement pour que son histoire avec Luis Miguel soit exposée dans “Luis Miguel, la série», A déclaré Sergio; “Non, l’autorisation n’a pas été demandée et elle n’aurait donné aucune autorisation, ma femme est une dame, elle n’aurait jamais parlé, ni ne parlera d’absolument rien, et en partie la série est de la fiction et c’est tout.”