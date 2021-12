Sergio Mayer pense que les témoins d’Anabel Hernández le confondent avec Charly López

Tel est le cas de Sergio Mayer, qui a même occupé un siège de député il y a quelques mois, il a donc tenu une conférence de presse pour préciser qu’il n’avait aucun lien avec le crime organisé.

L’acteur pense aussi qu’il peut s’agir d’une confusion due à sa ressemblance avec son ancien collègue du groupe Garibaldi, Charly Lopez. « Dans mon cas, il dit dans son livre que ce qui m’unissait à La Barbie, c’était les femmes, l’argent et les fêtes. J’ai une carrière de 35 ans, j’ai commencé avant Garibaldi, en ’86.

« Quand m’as-tu vu à une soirée, dans un club avec des femmes alcooliques ou les soirées dont tu parles ? Jamais, et je te l’ai dit, tu me confonds peut-être avec Charly parce qu’il a déjà reconnu qu’il allait dans les lieux et qu’il est venu trouver des clubs », a ajouté Sergio.