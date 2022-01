Sergio Mayer réagit aux scènes de son fils dans Rebelde

Le célèbre acteur Sergio Mayer a commenté les scènes osées de son fils dans la nouvelle version de la série « Rebelde » sur la célèbre plateforme de Netflix qui a été publié il y a quelques jours.

L’ancien membre du Congrès fédéral a récemment exprimé ce qu’il ressentait en voyant son fils sur le petit écran dans ce type de production.

Nul doute que la première de « Rebelde » a une tendance pour les acteurs de cette nouvelle adaptation.

Et comme prévu, Sergio Mayer Mori a suscité diverses réactions de la part des fans et des nouveaux adeptes du projet.

Son père Sergio Mayer ne fait pas exception, et il est aussi extrêmement heureux car son fils est dans cette nouvelle version du célèbre feuilleton, pour lui c’était étrange de voir son fils faire des scènes de relation dans la série.

Je suis très content, très satisfait de son travail sur ‘Rebelde’. Ce qui se passe, c’est qu’il me rend nerveux de rire aux scènes sexuelles qu’il a. De telles scènes ne sont faciles pour aucun acteur et le voir, imaginez, me rend très nerveux », a expliqué l’ancien député fédéral.

A noter que le célèbre acteur a déjà exprimé son admiration et son respect pour le projet de son fils, tel est le cas de sa publication sur le célèbre réseau social Instagram où il vante sa petite-fille Mila Mayer et une note d’un magazine de mode sur « Rebelde « , qu’il accompagna du message :

Ainsi ou plus fier, son plus beau cadeau des rois ».

Au sujet du fait que son fils détestait « Rebelde », Mayer a commenté que tout était déjà oublié et que son premier-né s’était déjà excusé pour ce qui s’était passé.

Mayer Mori a assuré, via ses réseaux sociaux au milieu de l’année dernière, que s’il interprète de la musique RBD c’est par contrat car il n’a jamais été fan, quelques jours plus tard il s’est excusé via une publication sur les réseaux sociaux.

En revanche, d’autres réactions qui ne sont pas si favorables sont celles que le rôle de Mayer Mori n’est pas adéquat car le public ne croit pas qu’il connaît la pauvreté.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Sergio incarne Esteban, un garçon de la classe moyenne qui reçoit une bourse de l’Elite Way School.

L’acteur considère son personnage comme bon, en dehors de la norme de ce qu’est cette école car les gens y ont de l’argent, cependant, ce rôle a agacé plusieurs utilisateurs sur Twitter.

J’ai commencé à voir le remake de RBD et ne vous inquiétez pas, ils ont nommé Sergio Mayer Mori comme le « titulaire de la bourse ». Vous pouvez voir que pour des ligues, vous n’avez jamais eu à vous laver le visage avec du savon Zote comme tel », lit-on sur Twitter.