Sergio Mayer réapparaît pour parler de sa santé

“Pour moi, cela a été une grande expérience de vie, je prends vraiment cela comme une grande expérience de vie qui m’aide à comprendre que je dois ralentir un peu au rythme que j’apporte, à la fois du travail et du stress et de l’activité et certainement c’est ma position. Je suis reconnaissant à la vie, reconnaissant à Dieu, je sais qu’heureusement je suis entre de très bonnes mains, je suis très calme dans chacune des situations”, a-t-il ajouté.

Sergio Mayer et Issabela Camil (Instagram / Sergio Mayer)

Concernant la perte auditive soudaine dont il souffre et qui met son oreille gauche en danger, il déclare : « Je n’ai pas récupéré mon audition et je ne sais pas combien de temps il faudra pour la récupérer.

Les médecins du politicien ont détaillé qu’il avait été admis à l’hôpital le vendredi 10 septembre pour une douleur rétrosternale intense et ont présenté une image intense de hoquet et de déshydratation considérable.

On lui a diagnostiqué une leucocytose et une acidose métabolique à la suite d’une déshydratation sévère.

L’acteur fait face à une plainte pour trafic d’influence présumé déposée par l’équipe juridique de l’acteur Héctor Parra, c’est pourquoi il avait accepté de comparaître ce lundi dans l’émission matinale Hoy pour évoquer les accusations portées contre lui, cependant, il ne s’est pas présenté pour un problème de santé. problème, selon les pilotes de l’émission.