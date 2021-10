Sergio Mayer revient à Televisa et apparaît dans le programme Hoy | Instagram

Le célèbre et controversé acteur Sergio Mayer est de retour à Télévision après une grande polémique et ils lui ont offert un travail dans l’émission matinale Hoy, ce qui a sans aucun doute généré d’innombrables mauvais commentaires.

Tout semble indiquer que Sergio Mayer est revenu sur les forums de Televisa au milieu de la controverse sur l’affaire Héctor N et a reçu une offre d’emploi pour rejoindre le programme ‘Aujourd’hui‘.

Dans la matinée de ce mercredi 27 octobre, l’acteur mexicain Sergio Mayer est enfin réapparu sur les forums de Televisa après avoir été pointé du doigt pour trafic d’influence dans l’affaire de son collègue Héctor N.

Il est aussi politique et Danseur Il est venu en tant qu’invité de l’émission Hoy pour répondre à toutes les questions sur ce sujet et a assuré que celle qui l’avait sollicité pour soutenir la plainte était Alexa Parra elle-même, qui a dénoncé son père pour des abus présumés.

Alexa me cherche et dit : ‘J’ai vu que vous soutenez ces causes, ces problèmes, s’il vous plait je veux parler avec vous parce que je me sens seule’, je vais, l’écoute, je l’invite même chez moi, elle parle à moi et me montre une série de preuves Et j’ai dit : ‘Comptez sur moi’ », a-t-il expliqué.