Sergio Mayer se défend après une polémique pour avoir “accusé” sa femme de harcèlement

« S’il y a quelqu’un qui défend justement les femmes, c’est moi, je suis contre les violences de genre ; Cependant, je crois que dans un couple que vous voyez il y a de l’empathie, qu’il y a de l’amour, qu’il y a de l’affection, qu’il y a du respect. C’est pourquoi je dis, peut-être que j’ai modifié le terme violence et j’ai déjà mis harcèlement, que j’ai été harcelé par ma femme, et c’est tout. Quiconque veut le comprendre comme une blague et comme un jeu, alors bienvenue, c’est de ça qu’il s’agit, qu’ils voient que nous avons une très belle relation », a expliqué l’acteur dans une interview pour l’émission Sale el Sol.

Sergio Mayer Il a souligné le grand amour et la complicité qu’il a avec sa femme et a déclaré : “Pour moi, le fait qu’elle soit toujours avec moi, m’accompagne, part en tournée, il me semble que c’est quelque chose de si beau, de si important, que en tant que couple, nous sommes toujours ensemble dans toutes sortes d’événements, y compris précisément cette étape de ma vie qui me semble merveilleuse.

L’image qui a fait polémique. (Agence du Mexique.)

“Je pense que cette photo en dit plus que mille mots, le fait que nous soyons ensemble à un moment comme celui-ci, qu’elle m’accompagne, cette complicité dans laquelle ils nous ont saisis, cela me semble extraordinaire, c’est pourquoi je l’aime et elle aussi, et nous avons réalisé cette merveilleuse famille », a-t-il commenté.