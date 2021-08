Sergio Mayer veut être chef du gouvernement du CDMX – El Sol de México

L’acteur et homme politique controversé Sergio Mayer a révélé que veut être chef du gouvernement de Mexico.

Dans entretien avec Yordi Rosado, Mayer a parlé de sa vie personnelle, de sa carrière d’acteur et politique dans laquelle il cherche à continuer à grandir, en avouant ses aspirations à être Chef du Gouvernement du CDMX ou Sénateur de la République.

➡️ Qui veut accéder à la présidence en 2024 ?, commencent à découvrir les politiciens

“C’est la première fois que je vais le dire et je sais que ça va faire beaucoup de bruit et ça va générer, pour moi Je voudrais être sénateur de la République bientôt ou Chef du gouvernement de la ville de Mexico”.

L’ancien membre de Garibaldi s’est dit prêt à recevoir les critiques des médias pour l’annonce, Cependant, il ne s’intéresse qu’à ce qu’il peut faire pour le pays.

Dans l’entretien, l’animateur et producteur a également déclaré comment il est arrivé au monde de la politique et comment quand il voulait être député, tout le monde se moquait de lui et l’appelait de manière péjorative.

« Il y a de nombreuses années, j’ai dit : je veux faire de la politique et faites des choses en tant qu’acteur pour devenir un politicien, car plus vous êtes connu et célèbre, plus vous ouvrez de portes. J’ai utilisé le médium artistique pour arriver là où je suis », a-t-il assuré.

Mayer a expliqué qu’il ils ont la majorité de leurs passes en tant qu’adjoint, contrairement aux politiques qui demandent une licence pour mener à bien leurs projets.

L’homme politique a souligné qu’au cours de sa direction en tant qu’adjoint il n’a accompli aucun acte commercial en tant qu’entrepreneur mettant en cause son intégrité.

Aussi, a nié être en politique grâce à son beau-père Jaime Camil père, qui a toujours été 100 % PRI.

Mayer a évoqué la controverse entourant l’affaire Héctor Parra, où il a soutenu la victime présumée et a nié faire du trafic d’influence.