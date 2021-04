Sergio Mendes revit sa carrière dans un documentaire réalisé par John Sheinfeld – El Sol de México

“Il n’y a pas de formule pour la joie”, s’exclame Sergio Mendes en parlant des bonnes vibrations qu’il transmet dans ses chansons. Et le musicien de 80 ans a passé une grande partie de sa vie entouré par la joie des rythmes de sa naissance Brésil , ce qui en a fait un représentant de la clé du bonheur.

Assis dans le salon de sa maison, avec ses trois Grammys en arrière-plan (le premier obtenu en 1993, et deux Grammys latins en 2010 et 2005 lorsqu’il a reçu le Prix d’Excellence Musicale), l’auteur-compositeur-interprète raconte, via Zoom, que c’est grâce à ce bagage culturel qui a appris à faire sourire le public à travers ses compositions.

«Le Brésil est un pays très musical, la plupart des jeunes enfants jouent des instruments à percussion. La musique est dans l’air et la musique brésilienne est très romantique, très sensuelle, vous pouvez danser ou simplement l’écouter. C’est toujours heureux, c’est toujours une belle mélodie qui reste dans ton esprit, j’ai grandi avec ça. “

L’auteur-compositeur-interprète a commencé sa carrière en 1961 à Rio de Janeiro, mais peu de temps après, il a émigré aux États-Unis en raison de la persécution politique dans son pays. C’est là qu’il a créé le groupe Brasil ´66, et est devenu mondialement connu grâce à des chansons comme Mais que nada, Agua decoles et Never gonna let you go.

Une fois sa carrière consolidée, il est même sélectionné par le cinéaste Carlos Saldanha pour la composition de son film Río (avec le thème Real in Rio), pour lequel il reçoit une nomination aux Oscars de la meilleure chanson originale en 2012.

Sergio revit ces passages et d’autres de sa carrière dans le documentaire biographique Sergio Mendes dans la clé de la joie (qui sortira à l’écran de HBO ce 27 avril à 20h00), où il réunit amis et collègues comme Will. Quincy Jones, John Legend, Pelé et Gracinha Leporace (sa femme et chanteuse principale de leur groupe Brasil ’66), pour parler de leur héritage.

L’une des choses qu’il a le plus appréciées dans ce projet a été de célébrer les grands interprètes, qui sauvent la beauté de la musique. “De nos jours, il y a un manque de mélodie, ça me manque. Cela se produit partout dans le monde, pas seulement en Amérique. C’est devenu très visuel. Comment vous regardez, les couleurs, au-delà d’une chanson que vous pouvez emporter avec vous, et souvenez-vous-en ».

«Je pense que ça va revenir, mais ce n’est pas un grand moment mélodiquement parlant, c’est pourquoi nous continuons à interpréter les grands artistes du Brésil, les grands classiques (comme Hermeto Pascoal et Guinga), car c’est une musique incroyable. Malheureusement, les radios sont quelque chose de différent maintenant, elles jouent d’autres choses, mais nous continuons à faire notre truc », a-t-il ajouté.

RASSEMBLER DEUX AMIS

L’un des invités vedettes du documentaire était l’acteur Harrison Ford, qui travaillait pour Sergio en tant que menuisier lorsqu’il a construit le studio d’enregistrement qu’il a chez lui.

John Sheinfeld, réalisateur du film, explique que bien que faire un documentaire comme celui-ci implique le grand défi de résumer la vie d’un artiste en moins de deux heures, son témoignage était quelque chose qu’ils ne pouvaient pas laisser de côté, en particulier en raison du caractère fortuit. de la rencontre. Entre les deux.

«Vous n’imaginez pas une star de cinéma dans un documentaire sur Sergio Mendes», dit-il en riant. “Quand j’ai parlé à son publiciste, il nous a demandé pourquoi Harrison voulait faire ça, il n’avait aucune idée qu’ils avaient une histoire ensemble.”

«Il s’est présenté sans assistants, c’était juste nous et l’équipe qui parlait à Harrison, qui a un sens de l’humour sensationnel, il ne savait pas que Sergio allait être là, ce que vous voyez dans le documentaire quand les deux sont surpris et s’embrasser était tout à fait naturel », a-t-il conclu.