Sergio O’Farrill de Kabah subit un accident spectaculaire et subit une intervention chirurgicale d’urgence

« Ils m’ont déjà opéré, l’os est déjà attaché et vous me connaissez très bien, voisin (Ari) une fracture ne va pas m’empêcher de faire quoi que ce soit, ça ne fait pas mal. Bien sûr que je serai dans l’émission, pourquoi pas ? Je ne peux pas marcher, alors danse comme je le fais toujours, bon, c’est un peu compliqué, mais on va trouver un moyen, c’est pas comme si le reste de mon corps était cassé, au contraire, je peux danser ‘La calle de las Sirenas’ sans problème Nous trouverons un moyen », a-t-il précisé.

Sergio O’Farrill (Instagram / Sergio O’Farrill)

En plus de détailler qu’il est déjà en convalescence et sous la garde de sa petite amie Angie taddei, Sergio Il a partagé dans ses histoires des images de la fracture, ainsi que le moment où il est sorti de l’hôpital.

« Samedi dernier, je me suis cassé le pied. Ils m’ont opéré et ils ont mis quelques vis (et) je suis rentré chez moi ».