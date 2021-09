Sérgio Oliveira donne la victoire à Porto

in

25/09/2021 à 6h39 CEST

. / Lisbonne

L’équipe de Porto a battu l’équipe Gil Vicente 1-2 aujourd’hui après un but du milieu international portugais Sérgio Oliveira à la 89e minute.Le match a tourné la tête pour “les dragons” à la 9e minute avec un but de l’Iranien Mehdi Taremi, qui a surpris le gardien local en avance depuis presque le milieu de terrain. Cependant, les hommes de Barcelos ont égalisé à la 24e avec un but du Brésilien Samuel Lino, qui formait un duo offensif avec l’Espagnol Fran Navarro.

La rencontre était conditionnée par le expulsion du joueur local Ricardo Soares, qui a quitté le terrain à la 23e minute.

Avec ces trois points, Porto et le Sporting – qui ont battu aujourd’hui Marítimo 1-0 avec un but de Pedro Porro – à égalité à 17 points à la deuxième place, un de moins que le leader, Benfica, qui disputera demain son septième match contre Vitória. de Guimarães.