« Sergio Perez a couru Lewis Hamilton aussi fort que Max Verstappen »

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a appris en Turquie que Sergio Perez se battra avec Lewis Hamilton aussi fort que Max Verstappen.

Verstappen s’est vu offrir une occasion en or de reprendre la tête du championnat des pilotes à Hamilton lors du Grand Prix de Turquie, le Britannique tombant à la 11e place sur la grille à la suite d’un changement de moteur à combustion interne.

Mais avec Hamilton possédant ce que beaucoup considéraient comme la voiture la plus rapide sur la grille, soutenu par son temps P1 en qualifications, il devait rapidement effacer le milieu de terrain et devenir une menace pour Verstappen qui a commencé P2.

Yuki Tsunoda d’AlphaTauri a opposé une résistance précoce à la montée de Hamilton dans l’ordre, mais son vrai match a été rencontré sous la forme du coéquipier Red Bull de Verstappen, Perez.

Le coureur mexicain a fait preuve d’une défense époustouflante pour garder Hamilton à distance, revenant même de l’entrée de la voie des stands à un moment donné pour s’assurer que Hamilton ne pourrait pas effectuer un dépassement.

Il n’y avait aucun moyen pour Hamilton, qui a finalement terminé P5, permettant au P2 Verstappen de reprendre la tête du championnat des pilotes avec un avantage de six points.

Nous avons vu beaucoup de courses difficiles entre Hamilton et Verstappen cette saison, maintenant Perez a montré qu’il était prêt pour des batailles similaires.

« Il a couru Lewis aussi fort que Max », a déclaré Horner à Sky F1.

« En fait, il s’est retrouvé dans la voie des stands, Lewis l’a fait sortir là-bas. Ensuite, c’est une course d’accélération dans la ligne droite de départ et d’arrivée et il s’y est tenu et l’a fait tenir.

« Un grand coup de sa part. »

Perez franchirait la ligne P3, marquant son retour sur le podium après une absence qui s’étendait jusqu’en juin.

Et Horner pense que d’autres pistes solides sont à venir pour son pilote, dont il est certain qu’il jouera un rôle majeur dans la conclusion de la bataille pour le titre des constructeurs et peut-être aussi des pilotes.

« Je pense qu’il y a de bonnes pistes à venir pour lui », a déclaré Horner.

« Il va jouer un rôle clé dans le championnat des constructeurs et bien sûr, lui et Valtteri [Bottas, Mercedes] vont jouer un rôle clé aussi potentiellement chez les Pilotes.

S’adressant aux journalistes après le Grand Prix de Turquie, Perez a déclaré qu’il ressentait une nette amélioration de son niveau de performance en Turquie et qu’il travaillait désormais mieux avec le Red Bull RB16B.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait franchi un cap en termes de performances, Perez a répondu : « Oui, définitivement. Tout le week-end a été beaucoup plus compétitif.

« Hier, en qualifications, nous n’avons pas pu le montrer parce que nous étions très agressifs avec notre stratégie, ce qui nous a mis en retrait avec les pneus tendres en qualifications.

« Je pense que nous manquons juste les quelques dixièmes que nous avions en main, car nous avons montré un bon rythme tout au long du week-end et je suis sûr que nous aurions pu faire de bien meilleures qualifications.

« Alors oui, je peux certainement voir que je comprends que je suis de plus en plus avec la voiture. »