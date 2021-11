Sergio Perez estime qu’il avait un « podium à peu près dans la poche » au Grand Prix du Qatar, où il a finalement terminé en P4.

Un classement parmi les trois premiers semblait peu probable pour le Taureau rouge pilote après une mauvaise séance de qualification au cours de laquelle il a été éliminé en Q2, ce qui signifie qu’il commencerait la course en 11e position.

Cependant, le Mexicain a pris un excellent départ, entrant dans le top cinq après seulement 13 tours et se plaçant fermement en lice pour un sixième podium de la saison.

Une fois que Valtteri Bottas a crevé, Checo était le favori pour prendre la P3, mais n’a finalement pas pu dépasser l’Alpine de Fernando Alonso, avec une période tardive de Virtual Safety Car l’empêchant de réduire l’écart suffisamment en avant pour dépasser l’Espagnol dans les derniers tours.

Alors que P4 n’était pas un mauvais résultat tout bien considéré, il pense qu’il aurait dû être une place plus haut et avait P3 dans ses mains à un moment donné.

« Je pense que nous avions le podium à peu près dans la poche », a-t-il déclaré à Sky Sports après la course.

« Je pense à la Virtual Safety Car… Je ne sais pas si cela aurait suffi à nous empêcher d’avoir Fernando à la fin, mais c’est un peu dommage.

« Nous avons réussi à minimiser un peu les dégâts, mais je pense que nous aurions dû être sur le podium. »

Lo dimos todo!!!

Al final el VSC nos a quitté l’oportunidad del podium, ¡pero un 4to lugar fue mejor que nada!

Buenos puntos para el equipo y vamos con todo por las últimas dos. Ya extraño el podium! Vamos @redbullracing #qatargp pic.twitter.com/N8KPbittrA – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 21 novembre 2021

Perez a été beaucoup plus rapide qu’Alonso tout au long de la course et semblait prêt à le battre et à prendre la troisième place lorsqu’il l’a dépassé peu de temps après qu’ils aient tous deux effectué leur premier arrêt au stand.

Cependant, il a ensuite à nouveau changé de pneus tandis que le joueur de 40 ans – alors qu’il restait plus longtemps sur le plateau sur lequel il avait commencé – était capable de réussir une stratégie à un arrêt, lui redonnant la place.

Compte tenu de sa capacité à faire durer les pneus, vous auriez pensé que Red Bull essaierait de faire de même avec son pilote, mais ils l’ont opposé trop tôt, rendant une telle stratégie impossible à poursuivre.

Il dit qu’un guichet unique a été envisagé à un moment donné et que l’équipe a changé d’avis à plusieurs reprises, mais il comprend pourquoi ils l’ont fait.

« En fait, nous avons changé tout au long de la course », a-t-il déclaré.

«À un moment donné, nous voulions un arrêt, puis deux, puis un. Je pense que ce n’était pas très clair non plus pour nous.

« Je pense qu’il était compréhensible du point de vue du mur des stands que nous devions jouer la sécurité là-bas. »