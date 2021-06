Sergio Perez a failli ne pas en finir avec un problème hydraulique

in

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Sergio Perez soignait un problème hydraulique alors qu’il s’arrêtait peu de temps après sa victoire à Bakou.

Perez a fait de solides progrès dès le début du Grand Prix d’Azerbaïdjan depuis la sixième place, rejoignant son coéquipier Max Verstappen et Lewis Hamilton dans la bataille pour la tête lors du premier relais.

Et après que Verstappen ait subi une défaillance de pneu alors qu’il roulait en P1, toute la responsabilité est ensuite tombée sur Perez pour sauver l’après-midi pour Red Bull alors qu’il s’alignait en premier pour le redémarrage de la course.

Hamilton irait beaucoup trop loin dans le virage 1 alors qu’il tentait de dépasser Perez, laissant le Mexicain libre de contrôler les derniers tours et de remporter sa première victoire sous les couleurs de Red Bull.

Il s’arrêterait cependant peu après la ligne d’arrivée sur ordre de son équipe, et Horner confirma plus tard qu’il s’agissait d’un « problème hydraulique », un problème qui menaçait fortement les chances de victoire de Perez.

“Il a été super, Sergio a été rapide tout le week-end, le seul tour qu’il n’a pas réussi était celui de la quali hier, le premier run en Q3”, a déclaré Horner à Sky F1.

“Mais sa course, son rythme était époustouflant en course, il a mis la passe sur la Ferrari, et en fait s’il n’était pas allé au plus profond de l’arrêt au stand, il a raté la marque, il aurait très bien pu dépasser Max aussi. était son rythme sur ce tour.

“Ensuite, vous l’avez vu piloter Lewis avec acharnement, et il soignait également un problème hydraulique et nous étions vraiment inquiets que la voiture n’arrive pas à la fin de la course, c’est pourquoi il s’est arrêté après le drapeau à damier.

“Vous pensiez que nous ne pouvions perdre que lorsqu’ils auraient le redémarrage, mais heureusement, tout a très bien fonctionné et Sergio a fait un excellent travail.

« C’est un pilote rusé, et c’est un coureur astucieux, il court vraiment très bien.

“Nous sommes partis du désespoir d’avoir soudainement perdu Max, nous allons perdre la tête du championnat, Lewis pourrait le dépasser au redémarrage et gagner la course, et cela vous montre simplement les montagnes russes que vous traversez dans ce sport.

“Soudainement, ce n’est pas si mal et nous avons en fait maintenu la même avance au championnat ici, et étendu celui des constructeurs.”

Perez a exprimé sa sympathie pour la situation de Verstappen, espérant réaliser un doublé pour l’équipe, mais était néanmoins à juste titre ravi de sa victoire qui le promeut en P3 du championnat des pilotes.

“Je suis tellement content pour aujourd’hui, normalement Bakou est assez fou”, a-t-il déclaré.

« Tout d’abord, je dois dire que je suis vraiment désolé pour Max, car il a fait une course formidable, il méritait vraiment la victoire.

“Cela aurait été incroyable d’obtenir ce 1-2 pour l’équipe, mais à la fin, c’est une journée fantastique pour nous.

« Nous étions sur le point d’abandonner la voiture, mais heureusement, nous avons réussi à terminer la course. Vraiment, c’était assez difficile jusqu’à la fin.

“Il [Hamilton] eu un rythme très soutenu tout au long de la course, je pense que nous avons également eu un arrêt un peu lent, donc le surcoupage s’est un peu rapproché de lui, et il m’a juste poussé à partir du premier tour.

« J’ai eu la pression de lui à peu près depuis le début, puis au redémarrage, j’ai eu un mauvais départ, donc il était à mes côtés, mais j’étais comme ‘Je ne vais pas le manquer’.

« J’ai cassé le plus tard possible et il a fait de même, ça n’a pas fonctionné pour lui, au moins c’est une bonne journée pour l’équipe.

“C’est définitivement un fort regain de confiance pour moi-même et pour l’équipe.”

