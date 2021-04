Sergio Perez a mis des jours à réaliser que Christian Horner avait son portefeuille

Sergio Perez a révélé qu’il savait seulement qu’il avait laissé son portefeuille chez Christian Horner lorsque le patron de Red Bull lui a téléphoné pour lui dire – quelques jours plus tard!

Perez a rejoint Red Bull en décembre et a fait un début mitigé dans la vie de compétition avec l’équipe, profitant d’une course solide et d’une solide performance de qualification, mais lors de différents week-ends des deux grands prix organisés en 2021 jusqu’à présent.

Si, comme nous, vous préférez savoir où se trouve votre portefeuille à tout moment, l’histoire de Perez sur sa visite chez Horner pourrait bien vous horrifier.

Mais après tout, c’est un pilote de F1, donc les répercussions de sa perte ne seraient probablement pas aussi drastiques s’il tombait entre de mauvaises mains.

Dans une rubrique “ 11 choses que vous ne saviez pas sur Checo ” sur le site Web de Red Bull, le n ° 4 était intitulé “ Il a laissé son portefeuille dans le bureau de Christian ”, bien que l’histoire ait révélé que c’était au domicile du directeur de l’équipe plutôt qu’au Milton Keynes. usine.

«J’ai eu une réunion avec Christian et à peu près tout de suite après mon retour au Mexique», a expliqué le joueur de 31 ans.

«Quelques jours plus tard, Christian m’a téléphoné pour me faire savoir que j’avais laissé mon portefeuille derrière moi et que je ne m’en étais toujours pas rendu compte.

«Mais c’était bien, parce que je n’allais pas le voir pendant un moment, donc je n’allais pas dépenser d’argent, donc ça a plutôt bien fonctionné!

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

L’histoire a également dit que Perez “n’a pas confirmé ou nié” si tout était encore dans le portefeuille quand il l’a récupéré!

Cette histoire contraste cependant quelque peu avec le fait n ° 10 révélé à propos de Perez – qu’il préfère voyager léger.

«Lorsque je pars en course, je ne prends que mon passeport et mon téléphone», a-t-il révélé. «J’avais un entraîneur qui disait” portefeuille, téléphone, passeport et f *** le reste! ” Tant que j’ai ça, je vais bien.

Une des autres choses glanées à propos de Perez est sa grande fan de sport, en particulier de golf, qu’il aime jouer – avec un handicap actuel de 18 ans – et de football, étant un fan de LA Galaxy pour qui son ami et compatriote, ancien L’attaquant de Manchester United, Javier Hernandez, joue.

Le football a également inspiré son choix de numéro de voiture, le 11.

«Quand j’ai commencé le karting, il y avait un joueur de football qui jouait pour le Club America, une équipe que j’aime bien, c’était Ivan Zamorano», a-t-il expliqué.

«Il était mon idole et portait le n ° 11, donc c’était très facile pour moi de le choisir.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!