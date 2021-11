Sergio Perez a reçu l’aileron arrière endommagé de Max Verstappen pour les qualifications

Sergio Perez a révélé que Red Bull lui avait « donné » l’aileron arrière endommagé de Max Verstappen pour les qualifications, le pilote mexicain affirmant que sa voiture n’était « plus jamais la même ».

Perez a donné le ton lors de la dernière séance d’essais de samedi sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, près de deux dixièmes plus rapide que Verstappen.

Cependant, quelques heures plus tard, dans la préparation des qualifications, les mécaniciens Red Bull ont été vus travailler sur les deux RB16B, leur travail étant concentré sur les ailes arrière. L’aile de Verstappen, en particulier, a été vue avec un peu de ruban adhésif dessus.

Les coéquipiers sont entrés en qualifications et beaucoup ont prédit un lock-out de Red Bull uniquement pour que Mercedes les propulse au premier rang.

Verstappen a terminé troisième avec Perez P4 après une erreur tardive du pilote mexicain qui n’a pas permis d’améliorer son record précédent.

Perez, qui avait près d’une demi-seconde de retard sur le poleman Valtteri Bottas, a depuis déclaré qu’une partie de son déficit était dû à la décision de Red Bull de lui donner l’aile que Verstappen a couru en FP3, même si le Néerlandais avait un « problème avec » ce.

« La voiture n’était pas la même que celle de la troisième séance d’essais après avoir dû changer l’aileron arrière, mais nous avons fait quelques ajustements au cours de la séance », a déclaré Perez selon l’édition espagnole de Motorsport.com.

« Max a eu un problème avec son aileron en FP3 et ils m’ont donné cette aile et, je ne sais pas, dès le premier tour de qualification, la voiture n’a plus jamais été la même. »

La décision de Red Bull peut très probablement s’expliquer par le fait que Verstappen vise le championnat, pas Perez.

Le Néerlandais se dirige vers la course de dimanche avec 12 points d’avance sur Lewis Hamilton avec 133 points en jeu.

Interrogé sur la situation de l’aile après les qualifications, Verstappen a minimisé le problème.

« Ouais », a-t-il dit, « ils ont été craqués après l’EP3, nous avons donc dû les réparer et fondamentalement, ils étaient comme neufs pour commencer les qualifications, donc je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec cela – mais bien sûr, nous allons jetez-y un coup d’œil à nouveau.

Red Bull a également perdu une aile au Mexique lorsque Perez a repoussé la barrière lors de la FP1 de vendredi, le pilote de 31 ans retournant aux stands avec une demi-aile à l’arrière de sa voiture.

Vendredi soir, le conseiller de l’équipe, Helmut Marko, a déclaré à ORF que l’équipe manquait de pièces.

Il a déclaré à la chaîne de télévision autrichienne ORF : « L’aileron arrière est également complètement cassé. C’est bien sûr un handicap car nous avons trois courses d’affilée et nous n’avons presque plus de pièces de rechange. »