Sergio Perez a soutenu l’allégation de « conduite dangereuse » de Lewis Hamilton

Le patron du programme de pilotes Red Bull, Helmut Marko, insiste sur le fait que Sergio Perez a été « très juste » dans sa défense contre Lewis Hamilton à Abu Dhabi.

Hamilton et Max Verstappen de Red Bull sont entrés dans la finale du titre au niveau du circuit de Yas Marina aux points, mais bien que la pole position soit allée à Verstappen, Hamilton a réussi le dépassement au début de la course.

Alors que Hamilton construisait un tampon confortable à partir de là, Verstappen avait besoin d’aide et a donc intensifié Perez qui, avec des pneus usés, s’est mis à ralentir Hamilton après que le septuple champion du monde et le Néerlandais aient fait des arrêts aux stands.

Perez a finalement coûté huit secondes à Hamilton selon les calculs de Red Bull, ramenant à l’époque Verstappen en jeu.

Hamilton a qualifié la conduite de Perez de « dangereuse » sur la radio de l’équipe alors que les deux se battaient en duel, mais Marko n’est pas d’accord.

« Il a ralenti Hamilton de huit secondes en deux tours, mais de manière très équitable », a déclaré Marko à ServusTV.

« Bien sûr, il a encore dit ‘conduite dangereuse’, nous le savons.

«Il est incroyablement loyal et un joueur d’équipe. Bien sûr, nous avons discuté de certains scénarios avec lui et il les livre ensuite – et sans grognement ni rébellion ni questionnement. »

Marko a également révélé que Perez utilisait une configuration d’appui plus élevée que Verstappen, ce qui lui a donné des performances supplémentaires dans le dernier secteur pour l’aider à se battre avec Hamilton.

« Bien que légèrement différent de Max, il avait plus d’appui donc il était plus rapide dans le troisième secteur », a révélé Marko.

« Et cela lui a également permis de mener plus facilement cette défense. »

Verstappen tenait également à faire l’éloge de son coéquipier, indiquant clairement que l’intervention de Perez l’avait ramené dans la course au titre.

Bien que Verstappen n’ait pas dépassé Hamilton une fois qu’il avait finalement autorisé Perez, lorsque la voiture de sécurité a fait une apparition tardive, Verstappen a déclaré que Mercedes n’avait pas assez d’avantage pour « enfoncer » Hamilton et garder la tête.

Verstappen s’est cependant arrêté, ce qui s’est avéré crucial lorsqu’il a dépassé Hamilton dans le dernier tour et, mettant à profit ses pneus beaucoup plus frais, a remporté son premier championnat du monde.

« Ce que Checo a fait est incroyable », a déclaré Verstappen.

« Cela a également fait notre course à la fin parce que Mercedes n’a pas pu s’arrêter à la voiture de sécurité. Sans Checo, bien sûr, je ne serais pas devenu Champion du Monde.

Abu Dhabi n’était pas la première fois que Perez se faisait le plus importun des barrages routiers à Hamilton – il avait fait de même au Grand Prix de Turquie, utilisant chaque centimètre du circuit pour garder Hamilton derrière et finalement le limiter à une P5.

Marko trouve que ce sont les courses où Perez prend tout son sens, mais les performances en qualifications restent une faiblesse.

« Par exemple, en Turquie, où il l’a également rencontré », a déclaré Marko, rappelant cette bataille du GP de Turquie.

« Il a une faiblesse, c’est la qualification. Mais en vitesse de course, il est impeccablement là.