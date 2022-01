Sergio Perez a-t-il mis un terme aux jours de jeunesse de Red Bull ?

Lorsque Red Bull a pris la décision de remplacer Alex Albon par Sergio Perez fin 2020, il ne s’agissait pas simplement d’un changement de pilote.

C’était aussi un changement de politique, l’équivalent en Formule 1 de jeter l’eau du bain avec le bébé, comme pour la première fois depuis 2007 – bien avant les jours de gloire des victoires en Grand Prix et des Championnats du Monde avec Sebastian Vettel – Red Bull serait accueillant. un étranger dans l’équipe.

Ce n’était pas une décision que Red Bull a prise à la légère et, en vérité, une décision à laquelle ils voulaient vraiment résister, Albon ayant eu autant de temps que possible pour prouver sa valeur et Perez l’arrivée n’est confirmée que cinq jours après la dernière course de la saison à Abu Dhabi.

Mais finalement, c’était celui qu’ils devaient prendre pour le bien de l’équipe, dont la persévérance têtue avec les produits de leur académie ressemblait de plus en plus à un acte d’automutilation.

Ne pas le faire aurait été une insulte à Max Verstappen, dont les performances en tant que seul pilote capable de défier l’équipe dominante de Mercedes méritaient un ailier à la Valtteri Bottas pour compléter son Lewis Hamilton.

Christian Horner and Co. avait eu du mal à retrouver ce chiffre depuis l’été 2018 lorsque Daniel Ricciardo avait fui ce qui devenait rapidement la fosse aux lions néerlandaise pour une équipe Renault – et un gros sac d’argent – qui terminait régulièrement un tour derrière sa Red Bull, avec d’abord Pierre Gasly puis Albon incapable de remplir ses chaussures.

Deux crashs coûteux lors des tests de pré-saison en 2019 ont représenté un mauvais départ pour Gasly, dont les problèmes aux côtés de Verstappen n’ont été exacerbés que par son approche frénétique pour trouver des solutions.

En l’espace de seulement 12 courses, Gasly a été conduit à la folie avec des rapports à l’époque suggérant qu’il était devenu obsédé par des détails relativement mineurs, passant par plusieurs sièges et préparant la voiture pour certains virages plutôt que pour le tour dans son ensemble. .

Tout cela s’est combiné pour laisser une si mauvaise impression que Red Bull ne voit toujours aucun retour pour Gasly, peu importe à quel point il – ces jours-ci infiniment plus à l’aise dans sa propre peau, toujours rayonnant dans la gloire de Monza 2020 – prospère à AlphaTauri par peur de l’histoire se répète.

La goutte d’eau est venue en Hongrie, où Gasly a été envahi par un groupe de Ferrari et de McLaren, créant un océan derrière la paire de tête pour Hamilton, deuxième, et, sur des pneus plus frais, traquer un Verstappen exposé pour gagner.

À – initialement seulement pour la seconde moitié de 2019 – est venu Albon et c’était sans doute à la fin de cette période d’essai lorsque l’équipe aurait idéalement dû tirer le coup, oublier la philosophie et devenir externe.

Red Bull a peut-être fait l’erreur de comparer les performances d’Albon à celles de Gasly plutôt qu’à celles de Ricciardo, car alors que les résultats de la deuxième voiture se sont améliorés, un écart de six dixièmes avec Verstappen est devenu un thème des neuf dernières courses et il était peu probable qu’il se referme suffisamment sur l’hiver pour lui offrir un soutien significatif en 2020.

Il s’est donc avéré que le comportement timide et attachant d’Albon s’est désintégré pour révéler une fragilité alors qu’il réalisait lui aussi que Verstappen pouvait faire des choses avec ce Red Bull – et son arrière capricieux – il ne pouvait tout simplement pas.

Deux podiums en fin de saison en Toscane et à Bahreïn – le premier pour la deuxième Red Bull depuis le départ de Ricciardo, un exploit pas aussi impressionnant qu’il n’y parait – n’ont pas suffi à masquer le fait que Verstappen avait pris la lumière des yeux d’un autre jeune homme.

Ce dont Red Bull avait besoin, ont-ils finalement reconnu, c’était quelqu’un qui pourrait rouler avec les coups de poing, qui serait reconnaissant de l’opportunité plutôt que de se sentir constamment obligé de prouver sa place, qui serait suffisamment expérimenté pour garder une certaine perspective sur les jours inévitables. Verstappen abaisserait leur pantalon.

Les débuts de Checo chez Red Bull ont été un autre moment #F1 2021 qui est peut-être passé sous le radar : – Voiture arrêtée au tour de formation

– Une voiture complète a redémarré sans instructions et une radio cassée

– Départ de la voie des stands

– Finition P5 Il a été jeté dans le grand bain, mais l’a superbement géré 👏 pic.twitter.com/QUIsXfs0nG – PlanetF1 (@Planet_F1) 9 janvier 2022

Entrez Perez, vainqueur du Grand Prix Sakhir 2020 et agent libre après avoir été victime du changement de marque chez Aston Martin, dont le propriétaire Lawrence Stroll avait été aveuglé par l’éclat des quatre titres de Vettel et choisi d’ignorer les preuves de ses deux derniers. ans et demi chez Ferrari.

En vérité, il y a eu des moments en 2021 où il valait la peine de se demander si Red Bull avait fait le bon choix en sacrifiant ses principes, notamment lorsque Perez a filé pendant le sprint de Silverstone et s’est écrasé lors du tour de reconnaissance avant la course qui n’a jamais été à Spa – erreurs de recrue par un homme qui aurait vraiment dû savoir mieux.

Pourtant, presque dès le début de la saison à Bahreïn, où Perez a récupéré d’un départ dans la voie des stands à la cinquième place après un arrêt soudain lors du tour de formation, il y avait des indices que Red Bull avait enfin trouvé quelqu’un qui pourrait au moins vivre avec Verstappen.

La victoire à Bakou – où la présence de Perez au premier rang de la grille de redémarrage a peut-être joué un rôle dans l’activation accidentelle du bouton magique par Hamilton, limitant les dégâts de la défaillance du pneu de Verstappen en fin de course – a été le point culminant évident et a été suivie d’un bonne route vers P3 en France.

Ce n’est que beaucoup plus tard dans la saison, cependant, que sa véritable valeur pour Red Bull est devenue évidente avec Perez remportant trois podiums consécutifs entre la Turquie et le Mexique, culminant avec ces merveilleuses célébrations avec sa famille à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, avant de jouer un rôle instrumental dans le triomphe du titre de Verstappen.

L’arc de course de Perez reste l’une des grandes questions sans réponse d’Abou Dhabi 2021 et certains pensent que Red Bull l’a peut-être même sciemment sous-alimenté dans le but d’avoir deux voitures qui harcèlent Hamilton – ce qui pourrait expliquer la surprise de Perez quand il était soudainement appelé à se retirer de la troisième place à deux tours de la fin.

Néanmoins, son travail consistant à bousculer et à ralentir un Hamilton visiblement intimidé après la première série d’arrêts – 24 heures après avoir remorqué son coéquipier vers une pole position surprise – a créé les conditions pour que Verstappen soit au stand pour les softs à la fin tandis que Mercedes, pétrifié de perdre sa position sur la piste, ne pouvait pas.

Puis ce qui s’est passé, est arrivé.

« Checo est une légende ! Verstappen a communiqué par radio après le travail de hold-up dans ce qui ressemblait au moment où Perez a reçu le sceau royal d’approbation et a été pleinement accepté comme faisant partie de la famille.

Aider Verstappen à remporter son premier titre était une chose, mais une véritable mesure de l’impact de Perez a pu être trouvée dans le championnat des constructeurs, dans lequel Mercedes – si obscène sans opposition depuis 2014 – a été poussée jusqu’à la dernière course de la saison par Taureau rouge.

Tout le monde pouvait voir la différence entre un professionnel chevronné embauché pour remplir un rôle spécifique et une recrue, brute et erratique, laissée à son propre compte.

Alors, qu’en est-il maintenant de l’avenir à long terme de l’illustre académie des pilotes de Red Bull, qui, au fil des ans, a été critiquée pour son impitoyable mais a lancé des carrières et offert des opportunités à des personnes qui, autrement, n’auraient peut-être pas été proches de la F1 ?

Maintenant qu’ils ont brisé la chaîne des talents locaux et ont été si généreusement récompensés, Red Bull pourrait-il à nouveau justifier la signature d’un jeune non testé et non testé sur une option plus sûre et plus expérimentée ?

Certainement pas, vous pensez, à moins qu’un autre talent vraiment irrésistible et unique dans une génération ne se présente et aussi longtemps que Verstappen reste le point autour duquel tourne le monde de Red Bull. Exposer une autre jeune âme limitée à cet environnement serait la définition de la cruauté.

Au plus bas des années Gasly-Albon, on avait l’impression que Red Bull aidait à définir la folie – non seulement en faisant la même chose encore et encore et en s’attendant à des résultats différents, mais en consacrant tant de temps, d’efforts et de ressources à la production la voiture la plus rapide possible seulement de se compromettre consciemment en signant des conducteurs hors de leur profondeur.

Le succès de Perez a montré qu’il existe un autre moyen, celui qui se cachait sous le nez de l’équipe tout le temps, et si son opportunité ne se présentait que parce que le talent s’était tari, peut-être que Red Bull ne serait pas pressé de le réactiver.

Ce serait un petit prix à payer pour enfin trouver l’équilibre parfait en 2021.