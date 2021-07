Sergio Perez a trouvé Red Bull “plus difficile que prévu”

in

Sergio Perez a admis qu’il “avait eu plus de mal que prévu” à s’adapter chez Red Bull après sept ans avec son équipe précédente.

Le Mexicain est bien engagé dans sa 11e campagne de Formule 1 et ce week-end, il dispute sa 200e course dans le Grand Prix d’Autriche sur le circuit appartenant à son équipe actuelle.

Après deux saisons avec Sauber et une décevante avec McLaren, Perez était chez Force India/Racing Point de 2014 à 20 jusqu’à ce qu’il soit abandonné en faveur de Sebastian Vettel, avant de trouver une nouvelle maison chez Red Bull – bien que seulement avec un contrat d’un an pour à présent.

Mais le joueur de 31 ans revendique fermement son maintien en 2022 après avoir remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan et il occupe la troisième place au classement du Championnat du monde des pilotes, aidant Red Bull à prendre son avantage actuel de 40 points sur Mercedes.

Il y a eu quelques problèmes de démarrage pour Perez, avec ses performances de qualification un sujet de préoccupation particulier, et il a admis que l’ajustement à Red Bull était plus difficile qu’il ne l’avait prévu en raison de la nature «extrême» du changement.

“J’ai trouvé le changement d’équipe plus difficile que prévu”, a déclaré Perez aux journalistes lors de sa conférence de presse avant le Grand Prix d’Autriche.

« Le fait que je sois venu dans une équipe si différente en termes de pilotage d’une voiture unique et que ce fut un grand changement, il m’a donc fallu plus de temps que prévu pour me mettre à niveau.

« Je me concentre sur le fait d’essayer d’être pleinement à l’aise avec les choses, d’être à la hauteur en conduisant simplement la voiture. C’était juste un monde très différent de ce à quoi j’étais habitué.

« Je pense que le fait d’avoir déplacé des équipes, probablement [there are] équipes qui sont similaires aux autres, mais je suis allé à un autre extrême. Donc je pense que ça a rendu les choses un peu plus difficiles.

« Mais j’y arrive. Je pense que chaque week-end, nous constatons une bonne amélioration et je ne vois aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas faire mieux dans les cinq prochaines courses, par exemple, pour faire un autre pas.

“Je suis content de ma progression jusqu’à présent et de mon niveau auquel je livre, mais évidemment ce n’est pas assez et je veux plus que cela.”

Quant à atteindre le cap des 200, Perez a ajouté : « Vous avez tendance à oublier depuis combien de temps vous êtes ici et combien de courses, combien de moments, combien d’une vie dans le sport. C’est une si grande partie de ma vie.

«Je me souviens quand j’ai fait 100 et c’était comme un gros, gros chiffre. Ils viennent si vite. C’est incroyable de regarder en arrière et de réaliser le nombre de courses que j’ai faites. Mais le meilleur, c’est que je suis encore jeune, je l’apprécie toujours autant que mon premier.

“Je suis pleinement motivé et je ne dirais pas que je veux en faire 200 de plus, mais je veux vraiment continuer et continuer, espérons-le, 100 autres de plus à mon décompte.”

