Sergio Perez “à un demi-tour” de moins que le podium au Grand Prix de Styrie

Sergio Perez a déclaré que sa charge tardive pour défier Valtteri Bottas pour la position finale sur le podium était juste un peu trop tard pour qu’il puisse arracher la P3 au Grand Prix de Styrie.

Perez était troisième en piste dans la première partie de la course, gardant Bottas derrière – mais un arrêt au stand lent de 4,8 secondes a permis au pilote Mercedes de faire un tour plus tard et de dépasser le Red Bull et de gagner une position sur la piste.

Le Mexicain a fait un arrêt supplémentaire pour se donner plus de rythme dans les derniers tours du Red Bull Ring, Perez remontant la deuxième Mercedes à plus d’une seconde par tour pour revenir en jeu pour une place sur le podium.

En fin de compte, cependant, son premier arrêt lent s’est avéré coûteux, mais le pilote Red Bull a été pragmatique après la course.

« Un demi-tour, vraiment [to overtake Bottas]”, a déclaré Perez à Sky Sports lorsqu’on lui a demandé à quel point il était proche de dépasser le Finlandais. « C’est comme ça parfois. Le doux était [performing] plus que prévu, puis nous avons eu un mauvais arrêt – ce qui a donné la position à Valtteri.

« Mais ensuite, nous avons essayé de récupérer avec la stratégie et, malheureusement, là à la fin, cela n’a pas suffi. Nous avons juste fait de notre mieux.

Somos un equipo muy unido! Ganamos y perdemos juntos siempre…

Hoy fallamos en la parada, pero regresaremos más fuertes en 7 jours! #styriangp

Nous sommes une équipe très soudée ! Nous gagnons et perdons toujours ensemble.

Nous avons fait un mauvais arrêt au stand, mais nous reviendrons plus forts dans 7 jours !#nevergiveup pic.twitter.com/l4JqudjEQc – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 27 juin 2021

Christian Horner a convenu qu’un podium était possible pour Perez en Autriche, sauf son arrêt lent.

Le directeur de l’équipe Red Bull n’a pas tardé à féliciter son équipe de ravitaillement pour sa récupération afin d’exécuter un arrêt beaucoup plus rapide pour Max Verstappen, mais était satisfait de Perez pour la façon dont il a pu se remettre sur le podium tardivement.

“Il a enlevé les roues de la voiture aujourd’hui”, a déclaré Horner à Sky Sports. « C’est dommage que l’arrêt au stand ne se soit pas mieux passé pour lui car il aurait pu maintenir sa position sur la piste assez facilement.

«Mais ensuite, sa riposte était impressionnante. C’était juste une seconde ou deux à l’arrière gauche. Et les gars, fair play pour eux car ils se sont composés et je l’avais comme arrêt de 1,85 seconde sur le prochain arrêt pour Max. Rebondir sous cette pression était fantastique.

Après s’être qualifié P4 ce week-end et avoir montré un rythme amélioré sur une distance de course, Perez a déclaré qu’il commençait à se sentir plus à l’aise avec chaque week-end qui passait – et a hâte de retourner sur le circuit local de Red Bull dans quelques jours.

Il a ajouté : « Je pense que ce sont très peu de détails maintenant, il suffira de tout mettre en place. C’est le côté positif et nous sommes là, nous devons juste tout mettre en place au bon moment.

“Je pense que ce sera très positif d’avoir un autre week-end ici, je pense que cela ne peut être que très positif pour nous.”

