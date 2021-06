Sergio Perez a une «peau épaisse» pour faire face au RB centré sur Max

in

L’ancien champion du monde de Formule 1 Damon Hill pense que Sergio Perez a l’expérience nécessaire pour faire face à Red Bull en se concentrant principalement sur Max Verstappen.

Red Bull n’a pas caché le fait que Verstappen est leur homme principal, quelle que soit son implication dans la bataille pour le titre de champion du monde.

Un flot constant de coéquipiers est allé et est allé de l’autre côté du garage Verstappen, mais Perez espère pouvoir empêcher la porte de tourner chez Red Bull et s’associer à nouveau avec le Néerlandais en 2022.

Hill, cependant, pense que Perez a le savoir-faire et l’expérience pour pouvoir vivre avec une équipe qui se concentre principalement sur Verstappen.

« J’ai l’impression avec Red Bull que Christian [Horner], Helmut Marko, les sponsors et tout, qu’ils sont tous absolument mariés à Max », a déclaré Hill sur le podcast F1 Nation.

“C’est très difficile d’entrer dans cette zone et de se sentir à l’aise, c’est ce que Sergio doit faire maintenant. Mais je pense que c’est là que son expérience entre en jeu, il a la peau un peu plus épaisse et il est capable de faire face à ça.

« C’est très difficile d’avoir une équipe qui offre le même niveau de confort aux deux pilotes.

« J’ai toujours eu l’impression qu’il y avait définitivement un truc de yin et de yang dans les équipes. Si un pilote monte, toute l’énergie de l’équipe va à ce pilote.

« Retourner cela dans votre direction est très, très difficile. Si vous pouvez le faire, c’est comme de l’eau dans une baignoire, tout s’emboîte à nouveau.

«Vous jouez ce combat tout le temps pour l’énergie de l’équipe. Pour rester au top et continuer comme ça veut dire que vous devez battre votre coéquipier. Je ne sais pas comment vous obtenez un continuum de niveau.

“On l’a vu chez Mercedes avec Nico [Rosberg], il y avait des batailles sur la mécanique.

“Finalement, il y a eu un an où ils ont changé de mécanicien, Lewis [Hamilton] obtenu Nico et vice versa, pour essayer de le niveler. C’est le boulot du top, le Toto ou le chrétien, d’arrêter ça.

