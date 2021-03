Sergio Perez absent en Q2 mais a un «  bon rythme de course  »

Bien qu’il ait été éliminé en Q2 lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, Sergio Perez estime qu’il a le rythme de course pour traverser le peloton.

Perez a été amené à Red Bull pour 2021 pour soutenir un défi au titre des pilotes et des constructeurs, mais une histoire familière pour Red Bull s’est rejouée à Bahreïn alors que Perez n’a pas réussi à faire le top 10 des tirs au but pour la pole position sur les pneus moyens.

À un stade où le peloton était très serré, Red Bull aurait pu prendre le risque de compromettre sa stratégie de course en mettant Perez sur des pneus tendres pour s’assurer de réussir en Q3.

Mais Perez a estimé que c’était toujours le bon choix pour essayer de passer sur les médiums, même s’il n’a pas réussi à le faire de 0,035 seconde.

« Oui, parce que je pense que c’était un bon avantage pour le premier relais avec ce pneu », a-t-il déclaré aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si lui et Red Bull avaient fait le bon choix en Q2.

«Nous ne l’avons pas fait aujourd’hui, donc c’est un peu décevant et j’attends avec impatience demain, pour essayer de livrer plus.

«Chaque course que je fais dans cette voiture, j’apprends, et aujourd’hui, du FP3 aux qualifications, nous avons eu un petit problème mécanique qui m’a beaucoup aidé à comprendre la voiture, et je pense que mes qualifications allaient mieux.

«Nous avons eu beaucoup de problèmes de circulation et d’incapacité à résoudre, mais ce fut un week-end difficile.

«Bahreïn, vous n’obtenez qu’un seul tour et après, le vent est différent, les pneus sont totalement partis, donc ce n’a pas été un week-end facile. Mais je pense que lors des qualifications, j’ai réussi à comprendre un peu plus où j’en suis avec la voiture.

Le coéquipier de Perez Max Verstappen part de la pole devant le duo Mercedes Sir Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, donc pour que Perez se fraye un chemin sur le terrain et se rattache à cette bataille, il aura besoin d’une «bonne stratégie» et d’un «bon départ».

Heureusement, cependant, le rythme de course est celui où Perez prend tout son sens, et les longues courses jusqu’à présent ce week-end placent Perez en haut des feuilles de temps.

«Nous avons un bon rythme de course», a-t-il confirmé.

«Donc, demain, nous devrions être capables de traverser le terrain et de marquer de bons points. Demain, c’est l’essentiel.

Interrogé par Ziggo Sport s’il avait plus de difficultés sur les pneus moyens que sur les pneus tendres, Perez a répondu: «Non, pas vraiment. Je pense juste que je n’ai pas performé comme je le devrais sur le médium et je n’ai pas obtenu un tour.

«La marge était très proche entre le moyen et le doux et nous avions besoin d’un tour vraiment solide pour passer.»

S’exprimant sur Servus TV, Helmut Marko, responsable du programme des pilotes Red Bull, a suggéré que l’équipe avait commis une erreur en ne renvoyant pas Perez sur les pneus tendres.

«Je dirais que c’était une erreur de l’équipe de ne pas l’envoyer sur le pneu tendre. Il n’était pas en sécurité », a déclaré Marko.

