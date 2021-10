Sergio Perez pense qu’il est inévitable que « tout se sente mal » sur les voitures F1 2022 – car les voitures actuelles sont les meilleures de l’histoire.

Les pilotes commencent à avoir une idée dans le simulateur de la façon dont les toutes nouvelles voitures de l’année prochaine se comporteront, avec les règlements techniques remaniés conçus pour rendre les courses plus proches et plus compétitives sur tout le terrain.

Perez et son coéquipier Red Bull Max Verstappen ont essayé ce que l’on pourrait bien appeler le RB17 dans la simulation et lui ont donné une réponse assez tiède en termes de rythme par rapport au RB16B.

Mais, dit le Mexicain, tout semblerait inférieur lorsqu’il est juxtaposé à la voiture de cette saison, qui a propulsé Verstappen à 12 points d’avance au Championnat du monde des pilotes avec cinq courses restantes.

Dire que « cela ne fait pas trop de mal » et qu’il est « encore très tôt », Perez, qui a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan cette année, a également déclaré à Motorsport.com : « Je n’ai piloté que [the 2022 car] plusieurs fois sur le simulateur, nous devons donc attendre d’être sur la bonne voie et commencer à partir de là.

« Mais c’est évidemment très différent par rapport à la réglementation actuelle. Je pense que ces voitures que nous conduisons actuellement, nous ne les verrons jamais [again] dans l’histoire de la Formule 1.

« Ce sont les meilleures voitures que nous ayons conduites, ou toutes les personnes ont conduit dans l’histoire, donc malheureusement tout se sentira mal par rapport à ces voitures. Mais j’espère que c’est juste agréable à conduire.

Verstappen avait des sentiments similaires, en disant : « Tout s’est bien passé, juste un peu plus lentement. Nous devons voir la vraie voiture sur la piste et ensuite nous ajusterons le simulateur autour d’elle.

« Pour le moment, tout est encore un travail de devinette, donc je n’y prête pas trop d’attention, pour être honnête. »

Perez a déclaré qu’il pouvait prévoir un scénario dans lequel une équipe clouerait les nouveaux règlements et aurait un grand avantage sur ses rivaux, battant ainsi tout l’objet au départ, mais pense néanmoins que c’est quelque chose que la Formule 1 devait faire.

« Je pense qu’à l’approche de l’année prochaine, celui qui réussira le fera tout à fait correctement et aura un avantage par rapport aux autres, et il faudra des années pour que les autres rattrapent leur retard », a-t-il déclaré.

« Peut-être que les règlements sont si limités que tout le monde va bien faire les choses et ce sera vraiment serré, mais je ne le pense pas.

« Mais je pense que la Formule 1 avait besoin de changement pour de nombreuses raisons, des raisons financières également. Nous devons donc simplement attendre et voir ce que ces nouvelles réglementations apporteront. »