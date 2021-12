Sergio Perez « aurait été détruit il y a 20 ans » pour avoir aidé Max Verstappen

Juan Pablo Montoya dit que l’aide que Sergio Perez a apportée à Max Verstappen lors du Grand Prix d’Abu Dhabi n’aurait pas été aussi bien reçue à son époque.

Le Colombien a couru en Formule 1 entre 2001 et 2006 et on se souvient de quelques duels fougueux avec le pilote dominant de cette époque, Michael Schumacher.

Il y avait certainement beaucoup d’esprit aussi dans ce que Perez a fait à Yas Marina, défendant vigoureusement contre Lewis Hamilton pendant quelques tours alors que la lutte entre le Britannique pour le Championnat du monde et Verstappen atteignait son apogée.

Mais alors que les actions du Mexicain ont été largement saluées, Montoya adopte un point de vue alternatif – car Perez avait en grande partie à cœur les intérêts de son coéquipier plutôt que les siens.

En fin de compte, le duo Red Bull célébrait le titre de Verstappen, le Néerlandais rendant hommage au rôle joué par Perez et croyant que cela avait façonné le destin de la course au titre.

« C’est drôle maintenant de voir comment les gens le voient sous cet angle », a déclaré Montoya à Motorsport TV.

« ‘Oh mon Dieu, c’est bien que Checo se soit impliqué et ait aidé Max’. Et je pense qu’il a fait du très bon travail pour Max.

« Il y a vingt ans, si le deuxième conducteur avait fait ça, il aurait été détruit. Et si Rubens (Barrichello) a déjà aidé Michael (Schumacher), tout le monde a dit ‘oh mon Dieu, pourquoi aides-tu Michael ? Vous avez abandonné une victoire, une position ? »

« Et c’était un grand drame à l’époque, alors qu’aujourd’hui ils disent ‘oh, il l’a aidé, il s’est mis en travers et c’était bien qu’il l’ait fait’. Ce sont des points de vue. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui, selon lui, avait changé cette perspective au cours des années intermédiaires, l’ancien pilote Williams et McLaren a déclaré : « Je ne sais pas, c’est assez fou.

« Honnêtement, je pense que si vous souteniez Max, vous penseriez que ce que ‘Checo’ a fait était sensationnel parce que cela l’a aidé. Mais si vous souteniez Lewis ou si vous étiez neutre, vous vous demanderiez pourquoi il s’est impliqué.

À propos de la bataille avec Hamilton, le joueur de 46 ans a ajouté : « Oui, vous essayez de courir, mais de courir d’une manière où vous voulez vraiment vous mettre en travers du chemin, et Lewis sait que s’il y va, ils s’écraseraient et appelez ça un incident de course et ils (Red Bull) comptaient là-dessus.

« Red Bull a joué toutes les cartes pour l’obtenir (le titre) et à la fin, ils l’ont fait – la chance était de leur côté. Qu’ils aient pris les bonnes décisions ou non, c’est à la FIA d’analyser.