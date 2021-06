Sergio Perez avait besoin de «trois tours de plus» pour obtenir Hamilton

in

Sergio Perez a calculé combien de temps il aurait fallu au Grand Prix de France pour qu’il défie Lewis Hamilton.

Le Mexicain a complété un un-trois pour Red Bull alors que Max Verstappen a remporté sa troisième victoire de la saison pour prendre 12 points d’avance sur Hamilton au Championnat du monde des pilotes.

Mais un doublé aurait été encore mieux pour l’équipe basée à Milton Keynes, même si elle avait 37 points d’avance sur Mercedes au classement des constructeurs.

Perez était en quatrième position, dans le no man’s land, pendant une grande partie de la course au Paul Ricard alors qu’il effectuait un long premier relais, mais a ensuite gagné sur le duo Mercedes sur son caoutchouc dur plus frais au cours des dernières étapes.

Il a réussi à dépasser Valtteri Bottas pour la troisième position mais n’a pas pu s’approcher suffisamment de Hamilton pour monter un défi, tandis que Verstappen a dépassé le septuple champion du monde dans l’avant-dernier tour pour la victoire.

“Je pense que nous avions besoin d’environ trois tours de plus pour obtenir Lewis”, a déclaré aux journalistes le pilote de 31 ans, qui a remporté la course précédente en Azerbaïdjan.

« Nous devons juste continuer à nous améliorer. Mon week-end n’a pas été aussi complet que je l’aurais souhaité, donc compréhensif [that] et nous devons juste continuer à pousser pour nous assurer que nous sommes en lice pour la victoire de la prochaine course.

Cette prochaine course arrive très rapidement, avec les deux prochaines étapes du triple en-tête actuel, toutes deux au Red Bull Ring autrichien, offrant à Perez une bonne occasion d’accélérer ses apprentissages en cours du RB16B.

Perez pense que le triple titre actuel du calendrier – avec deux courses consécutives en Autriche à venir – s’avérera utile pour lui permettre de s’améliorer.

« Si j’ai une nouvelle course le week-end prochain, je pars déjà d’une meilleure ligne de base. J’ai bon espoir pour le week-end à venir », a-t-il ajouté.

Connu comme l’un des pilotes les plus gentils sur les pneus, Perez a utilisé cette capacité pour tirer le meilleur parti de sa stratégie.

“Je pense que l’équipe a fait du bon travail en me laissant de côté dès le premier relais”, a déclaré Perez à Sky Sports F1. « La voiture était assez difficile à piloter au cours des 10 premiers tours et des cinq derniers tours de ce relais.

« La dégradation a été beaucoup plus élevée que prévu, mais je pense que l’équipe a fait les bons choix. Nous avons été longs, nous avons pu gérer assez bien les pneus quand nous en avions besoin et c’était une bonne journée à la fin.

