Sergio Perez avertit Red Bull de ne pas s’emballer

Sergio Perez a déclaré que Red Bull devait garder les pieds sur terre après avoir pris la tête des deux classements à Monaco.

Après avoir fait un grand pas en avant cet hiver, Red Bull avoir la voiture pour défier Mercedes pour les titres pour la première fois depuis le début de l’ère hybride.

Malgré cela, l’équipe allemande semblait toujours avoir le dessus au début de cette saison, remportant trois des quatre premières courses grâce à Lewis Hamilton.

Max Verstappen et ses coéquipiers ont cependant inversé la tendance à Monaco, avec la victoire du Néerlandais et la finition P4 de Perez, couplés à P6 pour Hamilton et un DNF pour Valtteri Bottas, provoquant le changement de mains dans le championnat des pilotes et des constructeurs.

Cependant, Verstappen a déclaré qu’il ne se soucierait des titres qu’une fois la saison terminée, et Checo est d’accord, affirmant qu’ils ne peuvent pas se permettre de se laisser emporter maintenant.

«Bien sûr, nous sommes heureux d’être désormais en tête des deux classements du Championnat du Monde. Mais gardons les pieds sur terre », a-t-il déclaré speedweek.com.

«Nous n’avons fait que cinq courses sur un total de 23. En fin de compte, Max avait raison quand il a dit à Monte Carlo – ce n’est pas important qui est en tête après cinq courses, c’est important qui est devant après la finale d’Abu Dhabi.

« Nous devons continuer à être aussi concentrés que nous l’avons été. »

Continuons le travail acharné!

#redbullracing #chargeon #monacogp pic.twitter.com/RSkruAcu5F – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 24 mai 2021

Perez a connu un début de vie mitigé chez Red Bull lui-même, terminant dans le top cinq dans quatre des cinq premières courses, mais n’ayant pas réussi à remporter un podium ou à défier son coéquipier en grande partie à cause de mauvaises performances en qualifications.

La dernière fois qu’il s’est approché d’un top trois, c’était à Monaco, où il a terminé en P4 juste derrière Lando Norris malgré un départ en P8.

Il dit que le résultat a amélioré son sport et celui de l’équipe, et espère l’emmener avec lui au prochain tour à Bakou, où son objectif principal est d’améliorer ses qualifications.

« La course a été très épuisante mentalement, mais nos 1ère et 4ème places sont un coup de pouce moral pour les courses à venir », a-t-il ajouté.

« J’ai hâte de courir à Bakou. Nous avons montré dans diverses courses quel niveau élevé nous pouvons maintenir. Mais nous devons l’intensifier lors des qualifications. »

