Sergio Perez: Ça me prend trop de temps pour me mettre au courant

Bien que Sergio Perez ait le sentiment de faire un pas en avant, le nouveau pilote Red Bull dit qu’il lui faut «trop de temps pour se mettre à niveau» chaque week-end.

Qualifiant un P8 décevant après que son rythme ait été une blessure à l’épaule en qualifications, Perez s’est hissé à la cinquième place du Grand Prix d’Espagne.

C’était une bonne reprise, pas sa première de cette saison, mais franchissant la ligne à 50 secondes de son coéquipier Max Verstappen, il admet qu’il n’est toujours «pas là» avec la voiture.

“Je pense qu’il est important de continuer à faire ces pas et de mettre en place tout le week-end”, a déclaré Perez aux journalistes en Espagne.

«Il me faut juste trop de temps pour me mettre à niveau.

«Quand on arrive sur un nouveau circuit un vendredi, j’aime adapter mon style. Donc je ne suis toujours pas là avec la voiture.

«Mais vous voyez que les choses arrivent, mais pas ensemble. Mais je pense qu’une fois que nous sommes en mesure de les assembler, nous avons définitivement le rythme pour pouvoir aller assez vite.

«Je suis de plus en plus confiant avec la voiture, évidemment. Je veux dire, chaque fois que j’arrive à la fin du week-end, je me dis: “ Putain, je souhaite que nous puissions commencer par maintenant ”.

«Mais étant donné le temps limité sur la piste, il est très difficile de se mettre à niveau, surtout en ne se sentant pas à 100% hier.

“Donc voilà. Oubliez celui-ci et retournez à Monaco.

Belle reprise, on peine à dépasser Ricciardo, mais ils ont été rapides dans la ligne droite.

Perez estime que sa bataille avec Daniel Ricciardo lui a potentiellement coûté une meilleure finition alors qu’il avait du mal à trouver un moyen de dépasser le pilote McLaren.

«Je pense que c’est tout ce que nous aurions pu faire aujourd’hui», a-t-il ajouté.

“[It] il m’a fallu beaucoup de temps pour dépasser Daniel. Il a été extrêmement rapide dans la ligne droite principale. Et ce n’est pas un endroit facile pour dépasser les gens.

«Je savais que je devais le faire», a-t-il ajouté à propos de sa passe sur l’Aussie autour de l’extérieur au virage 1.

«Donc, d’une manière ou d’une autre, je pensais à peu près pendant toute la course:« Comment vais-je y arriver »? Mais au final, nous avons réussi à le faire fonctionner.

Après quatre courses, Perez est P6 au championnat des pilotes avec 32 points, 48 ​​derrière son coéquipier.

