Sergio Perez: Ce que je faisais ne fonctionne pas avec cette voiture

Sergio Perez dit que son ancien style de conduite qu’il a mis en œuvre à Racing Point ne fonctionne pas dans ses nouvelles machines Red Bull.

Après avoir remplacé Alex Albon pour la campagne 2021, Checo a fait un début de vie mitigé avec sa nouvelle équipe.

Lors de ses trois premières courses, il a terminé deux fois dans le top cinq et a même réussi à battre Max Verstappen en qualifications à Imola. Cependant, il a également échoué à marquer des points après avoir commis un certain nombre d’erreurs et a été éliminé de la Q1 à Bahreïn.

Il dit que les moments où il a eu des difficultés sont dus au fait que les choses qu’il faisait auparavant ne fonctionnent plus avec le RB16B.

“Tout ce que je faisais, très peu de choses fonctionnent dans cette voiture”, a-t-il déclaré aux journalistes à Barcelone.

«À cet égard, je dois juste m’adapter à un nouveau style en course, en qualifications, dans les essais avec différentes charges de carburant et oui, tout doit être très conscient.

«À chaque virage, rien ne vient naturellement pour l’instant, mais pour être là où nous en sommes, étant si proches – au Portugal, j’étais très proche du rythme de course, donc nous voyons certainement de bons progrès à cet égard.

Comme il n’est pas encore totalement à l’aise dans sa nouvelle voiture, Perez adopte une approche prudente lorsqu’il s’agit de l’installer pour les week-ends de course.

Plutôt que de choisir sa propre configuration, il reproduit celle de Verstappen.

“Je prends l’approche du premier, je dois m’adapter à la voiture”, a ajouté le Mexicain.

«Nous avons eu un temps de piste tellement limité avec ces voitures cette année avec les nouvelles règles de test et aussi en pratique que tout se passe très vite. Il est donc très difficile de faire un travail comme nous le faisions dans les entraînements quand nous avions plus de temps, maintenant c’est vraiment quelques courses et la journée est finie.

«En même temps, j’ai une très bonne référence en Max, il est évidemment en train de retirer 110% de la voiture de la première séance d’entraînement jusqu’à dimanche, donc je pense que je dois d’abord atteindre ce niveau et ensuite me déplacer.

«C’est mon point de vue. Cela n’a aucun sens de suivre une autre direction parce que je vais juste me perdre, donc je travaille sur une base très similaire à celle de mon coéquipier.

