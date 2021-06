Sergio Perez confiant dans la poursuite de sa forme à Bakou

Sergio Perez est convaincu qu’il peut maintenir ses standards de Bakou sur d’autres pistes après avoir remporté une première victoire avec Red Bull.

Les gremlins de qualification sont restés pour Perez alors qu’il s’alignait P6 pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais la façon dont il a rattrapé cela était tout simplement sublime.

Rapidement, Perez a dégagé Carlos Sainz et Pierre Gasly dans la course, se plaçant juste derrière la bataille pour la tête, puis sautant Lewis Hamilton à travers les arrêts aux stands.

Perez résisterait à une forte pression de la poursuite de Hamilton, héritant de la tête de la course après l’éclatement des pneus de Max Verstappen.

Mais le Mexicain a tenu bon, se libérant de l’attention de Hamilton lorsque le Britannique est parti au virage 1 alors que la course reprenait, et à partir de là, Perez a pris le drapeau à damier en tant que pilote Red Bull pour la première fois.

C’était certainement cette performance révolutionnaire dont Perez avait besoin, et avec cela maintenant dans le sac, il ne voit aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas répéter cette norme lors des courses à venir.

“J’ai certainement l’impression d’avoir bien progressé, pas seulement ce week-end, également à Monaco”, a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

« Chaque week-end, la compréhension grandit et après chaque week-end, nous faisons une analyse très approfondie. Nous travaillons beaucoup à l’usine pour essayer de trouver ce que nous pouvons faire de mieux en équipe.

«Mais oui, je pense certainement que nous y arrivons. Nous nous améliorons et je ne vois aucune raison pour laquelle aller sur une piste différente ne nous permettrait pas d’avoir un genre de performance similaire.

« Certainement, ma confiance en moi grandit. L’entente avec l’équipe est en train d’arriver. Ce n’est que la course numéro six de la saison, il reste encore beaucoup à faire.

“Mais il est important de garder cet élan et de continuer à s’améliorer, course après course.”

Perez a déclaré qu’il avait montré des “éclairs” de vitesse au cours de ces premiers tours, bien que son processus d’adaptation au Red Bull RB16B ait été plus difficile qu’il ne l’avait prévu à l’origine.

“Nous n’avons pas eu le début de saison que nous espérions”, a concédé Perez.

« J’ai trouvé mon adaptation plus difficile que prévu, mais nous avons travaillé extrêmement dur depuis le premier jour avec les ingénieurs de retour à l’usine.

« Finalement, nous avons obtenu un très bon résultat pour l’équipe. Nous avons montré des éclairs de vitesse ici et là. Mais je pense [in Baku] tout allait très bien jusqu’à ce que Q3 en exécute un lorsque nous nous sommes trompés. Mais nous ne nous sommes pas laissés [get] vers le bas. Nous avions hâte et nous avons fait une course formidable.

« Je suis extrêmement satisfait du résultat. Cela me donne définitivement une grande confiance en moi et aussi pour mon équipe, de mon côté du garage. Nous avons de telles montagnes russes tout au long de la saison, il est important de profiter de ces moments.

Avec cette victoire à Bakou, Perez est passé à la 3e place du championnat des pilotes, à 36 points de son coéquipier et leader Verstappen.

